Wintertoernooi Roundnet Seals Oostende

Roundnet Seals Oostende heeft zaterdag in sporthal MTDG in Oostende het eerste van de vijf toernooien van de Winter League georganiseerd. Er waren 28 teams, vooral uit Vlaanderen en Brabant, maar ook uit Frankrijk en zelfs eentje uit Letland. De eerste ronde werd afgewerkt in poules, zodat alle teams voldoende matchen speelden. De podiumplaatsen gingen naar ervaren teams uit het binnenland. Voorzitter Tomas Uittenhove was meer dan tevreden.

“Onze club Roundnet Seals Oostende bestaat drie jaar en telt een vijftigtal leden. We trainen outdoor op de Schorre, indoor in sportcentrum MTDG. Ons eerste outdoortoernooi, op Duin & Zee, was een groot succes. Sindsdien is de club enorm gegroeid. Vandaag organiseren we het eerste toernooi in de ‘Winter League’. De komende maanden volgen er nog toernooien. Er zijn elf clubs aangesloten bij de Belgische federatie”, aldus de voorzitter.

“Roundnet Seals Oostende is ook volgend jaar zeer actief. Op 18 april 2023 organiseren we een gratis, open training voor sporters die interesse hebben voor onze sport. Outdoor en indoor, een combinatie van pingpong, tennis en volley…: je zou verwonderd zijn hoeveel lenigheid, kracht, techniek en snelheid er nodig is om een goede roundnetspeler te worden. Op 13 mei 2023 pakken we uit met een strandtornooi, en als klap op de vuurpijl mogen we op 23 en 24 september het Belgisch kampioenschap organiseren op Duin & Zee in Oostende.”

Wie interesse heeft voor roundnet – ook spikeball genoemd – kan de club bereiken via Facebook en Instagram of via roundnetoostende@gmail.com. Info over de Belgische federatie vind je op www.roundnetbelgium.be

