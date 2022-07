Windsurfster Nien Van Craeynest trekt naar WK voor jeugd: “Ik wil in Nederland vooral ervaring opdoen”

Nien Van Craeynest neemt van 8 tot 15 juli in het Nederlandse Scheveningen deel aan de wereldkampioenschappen zeilen voor de jeugd in de discipline windsurfen iQFoil. “Veel kansen om op een dergelijk niveau mee te kunnen doen, krijg je niet. Ik wil er vooral ervaring opdoen.”

Aan het WK Youth World Sailing zullen in diverse klassen maar liefst 450 atleten uit 69 verschillende landen deelnemen. De talenten tot 19 jaar strijden er op hoog niveau tegen elkaar en van daaruit kunnen ze doorgroeien naar de top. Voor een deelname hadden zich verschillende kandidaten aangemeld. Na het afwerken van de kwalificatiewedstrijden werd de Belgische selectie herleid tot zes jongeren. Onder hen Cannelle Opstaele uit Oostkamp in het zeilen ILCA 6 en Daan Baute uit Beernem, die zich reeds de voorbije week in de Formula Kite in Scheveningen met de Nederlandse ploeg kon voorbereiden.

Nien Van Craeynest uit Oostende vertegenwoordigt België in het windsurfen, samen met nog 29 andere landen. “Gezien zij in haar leeftijdscategorie het enige meisje is in ons land, was er geen selectie nodig. Waren ze bijvoorbeeld met twee, waren er twee selectiewedstrijden: één in het Franse Wimereux en het BK in De Haan”, weet haar coach Johan Broucke.

Klein vliegtuigje

Net als haar streekgenoot Thomas Broucke is dat in iQFoil. Bij een normale surfplank heb je onderin een vin, tot 60 centimeter. Bij die foil zit er als het ware een klein vliegtuigje onder je board. De wings liften je omhoog zodat je boven het water kan zweven. “Gemakkelijk is het niet, maar wel zeer leuk”, vindt Nien. Al heeft zij voordien nooit in de RS:X, de vorige olympische klasse, gesurft.

Nien begon toen ze amper 3 jaar was met toestelturnen bij WIK Oostende en behaalde zelfs op het Belgisch kampioenschap in 2017 een derde plaats. Door corona is ze gestopt met turnen en heeft ze in het windsurfen een nieuwe passie gevonden. Ze begon met golfsurfen en tijdens een kamp in Inside Outside in Oostende maakte ze kennis met het windsurfen. “Net als vele andere jongeren voelde ik mij geroepen om verder te doen. Zo kon ik in het windsurfteam stappen, met de focus op het perfectioneren van de basistechnieken, met als doel aan wedstrijden deel te nemen.”

“Het is een onbeschrijfelijk gevoel als je over het water zweeft”

Nien kwam binnen de Oostendse watersportclub op die manier in Bic Techno terecht, waar de jongeren tot 15-16 jaar tijdens hun instroom en hun trainingen een keuze kunnen maken voor de toekomst: in slalom of foilwindsurfen. Begin 2021 heeft Johan Broucke een foilteam opgericht, ook al omdat dit binnen het windsurfen de toekomst zou worden. Het iQFoil-team heeft ondertussen als doel verder te groeien in die nieuwe olympische klasse. Nien sloot zich meteen bij die groep aan omdat ze daar meer kansen leek te hebben dan in het golfsurfen, ook al blijft ze met die watersport bezig.

Internationaal in het windsurfen is de jonge Oostendse niet aan haar proefstuk toe. Vorig jaar nam ze reeds deel aan een gelijkaardig WK in Italië, nabij het Gardameer. “Met dat verschil dat er nu slechts één deelnemer per land mag meedoen. In Italië waren er meer. Wij waren daar met ons team van Inside aanwezig.”

Zeer hoog niveau

In Scheveningen zal het een beperkte groep zijn, maar wel aan een zeer hoog niveau. “Die locatie is nieuw voor mij. We zullen zien hoe het verloopt. Het is niet zo ver weg. Ik ga er vooral om de sfeer op te snuiven en veel ervaring op te doen. Hoger moet ik de lat niet leggen, want ik kan mij niet meten met de huidige internationale top”, vertelt Nien. “Ons land heeft in het algemeen in windsurfen en ook bij de jeugd nog een te grote achterstand op bijvoorbeeld Frankrijk. Daar wordt gewerkt met topsportscholen, zodat je naast je studies volledig op je sport kan focussen. In België wil men niet achterop hinken en probeert men mee te zijn met de nieuwe ontwikkelingen binnen onze sport.”

Windsurfen is destijds ontstaan door een golfsurfer die een betere manier zocht om voorbij de golven te komen. “Het geeft je een onbeschrijfelijk gevoel als je over het water zweeft. Het is een nieuwe evolutie waar de jeugd zich kan op richten”, vindt Nien die zelf binnen haar club reeds les geeft aan het Rookieteam of de jongeren van negen jaar.

Zelf probeert ze om bij het windsurfen veel meer op zee te gaan. “Dat maakt het uiteraard veel leuker. We zijn wel in de Spuikom begonnen, vooral om het draaien onder de knie te krijgen. Anderzijds is het niet zo eenvoudig om met alle materiaal in zee te gaan, vooral als de branding te hoog is en er te veel wind is. Maar je kan er wel veel meer langere afstanden in afleggen.”

“Dit jaar ben ik trouwens moeten overschakelen naar een groter zeil, van een 7.0 naar een 8.0. Het is ook zwaarder, wat voor mij met mijn iets kleinere gestalte niet zo evident is. Het is dus noodzakelijk om ook met veel wind keihard te trainen. En diverse zaken nog veel beter en vloeiender te laten verlopen. Ook mentaal. Nu heb ik nog te veel schrik als ik, zeker met een hoge snelheid, op het water ben. Evenals het draaien en keren. Ik moet zo scherp mogelijk varen en hierbij is een goede start van zeer groot belang. Zonder dat je het beseft heb je daar soms al een seconde verloren. Ik train bij de U19 als eerstejaars al enig meisje tussen de jongens. Zij zijn door hun lichaamsbouw sowieso sterker en gaan ook veel sneller. Een echte waardemeter kan je het dus ook niet noemen”, besluit Nien die zich volgend jaar als windsurfster bij de volwassenen gaat aansluiten.

(Alain Creytens)