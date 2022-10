Wim Fiems is weer trial kampioen

Wim Fiems uit Koolskamp blijft als trialatleet de successen aan elkaar rijgen. Als West-Vlaming zet hij trial op de kaart. Hij kroonde zich zopas als kampioen pré 65 classic randoneurs 2022. Met een tweede plaats in de manche te Saint Remi sloot hij een geslaagd weekend af.

Dat Wim hoge toppen haalt in trial is geen toeval. De zestiger uit de Laagstraat is als het ware tussen de motoren geboren. Vader Bertrand wees zijn zonen de weg naar de sport. Wim volharde en zet nu een mooi parcours neer, zelfs internationaal. Sinds decennia is hij geboeid door deze sport waarbij behendigheid en stuurvaardigheid belangrijk zijn. Voor Wim is zelf sleutelen aan zijn moto eveneens een passie. Het jaar 2021 was voor hem een topjaar, nu bouwt hij daar een vervolg aan. (JM – foto JM)