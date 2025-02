Willem Neven (19) bokst zijn eerste amateurkamp

In zaal De Polder in Dudzele heeft op zaterdag 15 februari de eerste Boxing Night plaats. Er zijn zeven professionele en vier amateurkampen. Willem Neven van het organiserende The Fighting Company uit Brugge staat er voor zijn eerste officiële wedstrijd in de ring.

Willem Neven (19) bokst bij de amateurs tegen Talla Diakite (21) van Flandria Boxing uit Oostende. “Ik heb er wel zin”, vertelt hij. “Ik heb hier hard voor getraind. Er is mij gezegd dat ik er klaar voor ben. Ik ga daar nu zo goed mogelijk naartoe werken. Mijn tegenstander is 21 jaar en heeft zo goed als mijn gewicht. Het is voor hem ook zijn eerste kamp. In de ring dien je vooral jezelf te blijven en niet naar de tegenstander te kijken. Ik wil mijn eigen spel maken en blijf geloven in mezelf. Daarna zien we wel. Ik blijf ambitieus en wil nog meer kampen boksen.”

Aanvallend

Op de middelbare school was er een leerkracht die ‘s middags bokslessen gaf. Willem, die eerder voetbalde, vond het wel interessant om daaraan mee te doen en via een vriend kwam hij in The Fighting Company van Wim Lambert terecht. “Dat is nu zo’n anderhalf jaar geleden. Ik ben blijven trainen. Er heerst een goede sfeer in de club”, vindt Willem, die afkomstig is uit Ramskapelle en in Brugge aan Vives de richting hospitality management volgt.

Tijdens de eerste Boxing Night staat Erik Nazaryan van The Fighting Company in het profboksen in de ring, net als zijn clubgenoot Alik Aloyan in de hoofdkamp als een uitzonderlijk talent. Voordien, tijdens de amateurkampen, is het uitkijken naar Willem Neven, in drie rondes van twee minuten. “Persoonlijk ben ik een iets meer aanvallende bokser. Dat werkt meer in mijn voordeel. Als mijn tegenstander iets kleiner is kan ik ook zeker wel achteruit boksen en verdedigen als het nodig is. Ik ben redelijk allround.” Zijn coach Wim Lambert knikt: “Willem is niet bang om slagen te geven én te ontvangen. Wat heel belangrijk is. Ik zie hem gunstig evolueren.” (ACR)