WIK organiseert provinciale voorronde toestelturnen voor meisjes

Turn- en dansvereniging Willen is Kunnen (WIK) organiseerde samen met de Gymnastiekfederatie Vlaanderen en Oostende Sportstad een provinciale voorronde toestelturnen voor meisjes niveau B.

Het event vond plaats in de polyvalente zaal van de Mr V-arena. De provinciale voorronde is een van drie wedstrijden waarop de deelnemers zich kunnen kwalificeren voor het Vlaams en het Belgisch kampioenschap in mei. Alle Vlaamse gymnasten van tien jaar konden deelnemen. “In totaal hadden we een 300-tal inschrijvingen. In het B-niveau strijden gymnasten die gemiddeld vijf keer per week trainen en net niet aan topsport of het A-niveau doen. Ze trainen in hun club gemiddeld vijftien uur per week”, weet Katrien Goffings, ondervoorzitter en hoofdtrainster toestelturnen bij Willen is Kunnen.

De Gymfed voorziet voor dergelijk evenement het nodige materiaal voor de vier toestellen: sprong, damesbrug, evenwichtsbalk en vloer, voor de oefening op muziek.

Topsport

“Het is niet gebruikelijk dat iemand van B-niveau naar A-niveau doorgroeit. In het turnen wordt op zeer jonge leeftijd gescreend en opgevolgd”, weet Katrien. Zij die geselecteerd worden krijgen de kans om in te stappen in een traject als voorbereiding op topsport.

“Wij hebben met WIK één meisje, Ellie Vande Langerijt, die in Brugge traint. Pas in de loop van het zesde leerjaar kunnen gymnasten geselecteerd worden om in te stappen in het topsportcentrum in Gent. Naast het objectieve niveau die ze daarvoor moeten halen evalueren ze ook de lichaamsbouw, de fysieke capaciteiten en de mentale sterkte. Vanuit heel Vlaanderen stromen er jaarlijks een aantal gymnasten door naar Gent.”

Zeven gymnasten van WIK namen vorig weekend deel in vier verschillende leeftijdscategorieën. “Allen hebben ze het beste van zichzelf gegeven en in de categorie B10 zijn we bijzonder trots met de gouden medaille van Eva Boterberg”, besluit Katrien Goffings. (ACR)