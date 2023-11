WIK Oostende presteert knap in Portugal

WIK Oostende nam onlangs in Portugal deel aan de befaamde Loulé Cup, waar heel wat internationale trampolinespringers het beste van zichzelf gaven.

Op de dubbele mini was er in team goud voor de juniores Rien Denolf en Sam Gheysen en de seniores Brent Deklerck en Sigurd Luyckx. Individueel was er zilver voor Rien op de trampoline en goud van Brent op de dubbele minitrampoline. Jara Deneire sprong een prima kwalificatie, helaas ging het iets minder goed in de halve finales.

“De wedstrijd was een prima opsteker voor onze jonge gymnasten Janne Madou en Jinthe Corveleyn, die beiden met een nieuwe moeilijker reeks kwamen en die prima hebben uitgevoerd. Brandon Decloedt was ook mee met ons, helaas ging het fout voor hem tijdens de kwalificaties, bijzonder jammer na een hele tijd keihard werken”, aldus coach Katia Denolf.

De dans- en skipgroepen van WIK Oostende nodigen overigens iedereen uit in Theaterzaal de Box in Oostende voor twee shows op zaterdag 18 november, om 11 en 14 uur. (ACR)