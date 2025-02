WIK Oostende organiseerde een demoteamhappening: “Demoteam blijft ambitieus”

Het voorbije weekend organiseerde WIK Oostende in de Koninklijke Stallingen, in samenwerking met de Gymfed en de steun van de stad, een demoteamhappening. Een jaarlijks weerkerend en hoogstaand gym- en dansevenement. Zowel KOTV Noordzee in B-niveau als WIK in A-niveau namen er aan deel.

In Demo kunnen groepen afhankelijk van hun niveau meedoen. Teams in het B/C-circuit die aan minimum drie wedstrijden deelnemen, maken kans op de eindbeker. De vier beste groepen uit het A-circuit, het hoogte niveau, die de vier wedstrijden over heel Vlaanderen doen, veroveren een plaats in de Best Show Teams Finale, de apotheose in juni in Gent.

Alle disciplines

In A-niveau waren er negen deelnemende ploegen, in B-niveau zeven en in C-niveau acht. Samen goed voor 1.036 gymnasten uit 21 verschillende Vlaams clubs. “Er wordt aan gym en dans gedaan, maar ook acro, tumbling, ritmische elementen. Alles komt aan bod. De lesgevers van onze groep brengen alles samen in één mooi nummer waarmee er kan gescoord worden”, vertelt Ann Plaieser als ondervoorzitter en samen met het organisatieteam verantwoordelijk voor de demoteamhappening van WIK Oostende.

De club telt nu iets meer dan duizend leden. “We zijn hier uiteraard trots op, als derde grootste gym- en dansclub in Vlaanderen”, weet voorzitter Erwin Delie. “Dit hebben we te danken aan de gedreven inzet van onze medewerkers en de enthousiaste leiding van het bestuur dat uit twintig leden bestaat. Zij zijn dagdagelijks met de clubwerking bezig, naast de 130 trainers die zich over de hele week beschikbaar stellen. Met ons Demoteam blijven we alvast ambitieus. We willen geselecteerd worden om in 2027 in Lissabon deel te nemen aan de vierjaarlijkse World Gymnaestrade”, aldus de voorzitter.

Volgende organisaties

Bij WIK kijken ze ondertussen uit naar de volgende organisaties: het provinciaal kampioenschap toestelturnen meisjes in het weekend van 15 maart in de Mister V Arena, gevolgd door de danswedstrijd Dancecup in het Staf Versluyscentrum in Bredene op 23 maart.