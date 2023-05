Wielsbeekse Liesbeth Verbiest tweede in Ironman Lanzarote

Triatlete Liesbeth Verbiest, die pas dit seizoen haar debuut maakt bij de pro’s in het Ironman circuit, heeft zaterdag vriend en vijand verbaasd met een verrassende tweede plaats in de Ironman Lanzarote, de zwaarste Ironman ter wereld over 3,8 kilometer fietsen, 180 kilometer Fietsen en een Marathon lopen.

Slechts zes pro-vrouwen haalden in Lanzarote de finish. De Waalse Alexandra Tondeur leek op weg naar een stunt. Halfweg de 180 km fietsen was er helaas geen spoor meer van de Waalse triatlete. Ondertussen zette Lydia Dant stevig door. De Britse kwam met een voorsprong van bijna 14 minuten op Jeanne Collonge van de fiets. Liesbeth Verbiest volgde dan als derde op net geen 19 minuten. Even leek er nog een stunt aan te komen toen Verbiest kilometer na kilometer dichterbij de leidster sloop. Maar het gat met de Britse was te groot. Lydia Dant won in 9u59’13. Liesbeth Verbiest pakte het zilver, op 6’57. De Francaise Jeanne Collonge werd derde in 10u20’53 op meer dan 20 minuten van Dant.

Beste prestatie

Liesbeth was uiteraard heel tevreden met deze prestatie. “Ik denk dat ik wel wist dat ik het in me had, maar vorig jaar stelde ik op de Ironmans wat teleur”, vertelt ze vanuit Lanzarote. “Het is een moeilijke afstand om onder de knie te krijgen. Maar ik heb heel veel geleerd uit deze ervaringen en ik ben blij om in mijn eerste Ironman als pro het juist te hebben. Ironman Lanzarote wordt opgeschreven als de zwaarste, en het is ook echt zwaar door de vele hoogtemeters maar vooral door de onophoudelijke wind op het eiland. Als je geen goede dag hebt val je gegarandeerd door de mand. Maar ik hou van zulke eerlijke wedstrijden.”

“Mijn beste prestatie ooit? Zeker. Al hoop ik er natuurlijk verder op te bouwen. Maar deze wedstrijd voelt inderdaad als mijn break through race. We vliegen morgen (maandag) terug richting België, Wielsbeke. Het volgende doel is in principe challenge Geraardsbergen, maar dat komt er al snel aan dus is het afwachten hoe goed ik recupereer. De rest van het seizoen doe ik waarschijnlijk het EK in Menen, als ik word geselecteerd, en Ironman 70.3 Knokke en dan nog een Ironman in het najaar.”

“Als pro ben ik niet meer aangesloten bij een club maar werk ik met eigen sponsors samen. Mijn coach is een vrouw en dat is niet toevallig (lacht). Ik ben tijdens corona met haar beginnen samen werken, daarvoor had ik nooit een coach. Kathleen Smet was zelf een heel straffe triatlete (o.a. vierde op de Olympische spelen,nvdr). Ik heb daarnaast ook Wauter Derycke als zwemcoach sinds dit jaar met wiens trainingsgroep uit Zwevegem ik mee mag trainen”. (ELD)