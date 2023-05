Wie kroont zich tot de beste sjoelbakker in café De Kroon?

De uitbaters van café De Kroon in het begin van de Ledegemstraat in Dadizele pakken uit met een opmerkelijk initiatief. Ze nodigen telkens de inwoners van drie straten uit voor een sjoelbakuitdaging. Deelname is gratis. De primeur was vorige week voor de Azalealaan, Bakkerhoekstraat en Arkemolenstraat.

“Het gaat om meer dan sjoelbakken”, zeggen uitbaters Gregory Bekaert en Sarah De Sloovere. “We beschouwen het als een ontmoetingsavond en een gezellig moment met de buren. Op die manier leert men nieuwe mensen kennen.”

Het is telkens uitkijken wie per straat de hoogste score haalt en finaal de beste score van Dadizele. Zaterdag waren de inwoners van de Begonialaan, Baron Holvoetlaan en Berkenlaan dan uitgenodigd. Dit weekend zijn dat vrijdagavond vanaf 18 uur de Beselarestraat, Dennenlaan en Geluwestraat. Zaterdagavond de Guido Gezellelaan, Industerielaan en Jan Onraetstraat. In totaal zijn er tot in juni twaalf ontmoetingsavonden voorzien, telkens op vrijdag en zaterdag.

De planning voorziet de straten per alfabet. Wie op een bepaalde avond voor zijn straat niet aanwezig kan zijn, mag gerust op een ander moment op vrijdag of zaterdag komen. (EDB)