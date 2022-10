West-Vlamingen Leonardo Strynckx, Liridon Fazliu en Amy Naert kampen op het Allerheiligen boksgala in Izegem voor de Belgische titel

Op Allerheiligen heeft in sporthal De Krekel in de Heilig Hartstraat in Izegem het traditionele boksgala plaats van Boxing Club Izegem. Hoofdkamp is het Belgisch Kampioenschap lichtgewicht tussen Wevelgemnaar Leonardo Strynckx en Oostendenaar Liridon. Ook de Ingelmunsterse Amy Naert kan Belgisch kampioen worden als ze wint van de Bulgaarse Ivanka Ivanova.

Leonardo Strynckx zegt zelf dat hij zo goed als zeker zal winnen tegen de Oostendenaar Liridon Fazliu. “Liridon bokste acht kampen en verloor één keer tegen Stefan Voda”, zegt Leonardo. “Die Stefan Voda is ondertussen Benelex-kampioen en was enkele keren mijn sparringpartner in voorbereiding van mijn BK. Ik kan Liridon dus goed inschatten. Hij zal nooit de tien ronden uitdoen!”

Al ziet Liridon dat waarschijnlijk een beetje anders. Hij bokste acht kampen waarvan hij er toch zeven won. “Het wordt ongetwijfeld een heel mooi kampioenschap”, zegt Eddy Vandenhouweele, Liridon’s coach van BC Oostende, die niet begrijpt dat goeie boksers vaak niet tegen sterke tegenstanders willen staan omdat ze niet willen verliezen. “Ze boksen liever tegen een tweede rangboksers die alleen in de ring komen om een beetje euro’s mee te graaien en niet om een mooie wedstrijd te boksen”, zegt hij. Toen ik recent in Middelkerke organiseerde, vond ik zo goed als geen goede tegenstanders voor mijn boksers. Ik begrijp niet dat boksbonden dergelijke toestanden toelaten.”

Nummer 8 voor Amy

Amy Naert deed zeven kampen waarvan ze er één verloor. “Op 1 november ben ik in Izegem aan mijn achtste kamp toe, mijn tweede kamp met coach Filiep Tampere, voor de Belgische titel bij de super vlieggewichten”, zegt ze. “Met Filiep bekeken we een kamp van mijn tegenstander, de Bulgaarse Ivanka Ivanaova. Ze deed haar laatste kamp op 1 maart en bokste op een hoog tempo. Het is een goede bokser met een goede dekking en heel wat ‘poer’ achter haar slagen. Ze heeft misschien wel veel kampen verloren, maar ze bokste wel vaak in het buitenland tegen heel goede tegenstanders. Momenteel is dé nummer 2 in Europa in het supervlieggewicht. Als ik tegen haar win maak ik kan om voor de Europese titel te boksen. Maar ik ben daar nu niet mee bezig. Ik focus me nu alleen op de kamp met Ivanka. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Sinds Filiep mijn coach is, leerde ik al veel bij. Mijn benenspel is al veel soepeler en ik beweeg veel beter in de ring.”

Topbokser

In een derde profkamp krijgt de ex-Waal en van oorsprong Rus Timur Nikarhoev (29), die sinds drie maanden in Brugge woont en door ringbouwer Jean-Pierre Strynckx in contact kwam met Tampere, de kans om zijn al mooie bokscarrière een nieuwe start te geven. Hij bokste 28 kampen, waarvan hij er 24 won en slechts vier verloor. Hij was WBC Jeugd Wereldkampioen, werd twee keer Belgisch kampioen en 1 keer IBO Internationale titel bij licht zwaargewichten. Zijn tegenstander is de Fransman Sebki Sadok.

Andere profkampen: Denis Rosescu (Filiep Tampere) zou tegen de Fransman Mohamed Cherif Benchadi boksen, maar die liep recent een ko op en mag niet boksen. Filiep Tampere zoekt nog een andere tegenstander. Robin Barbiaux krijgt de Fransman Samir Ghodbane als opponent. En er is nog een extra profkamp tussen de Brusselaar Sohaib El Sialiti en de Hongaar Grego Vari. Er zijn ook nog 5 amateurkampen.

Tickets

De eerste kamp begint om 17 uur. Tickets: 175 euro (met vip-diner), 85 euro (vipkaffee), 40 euro in voorverkoop, 45 euro aan de deur (tribune A en C), 50 euro in voorverkoop en 55 euro aan de deur (tribune B), 40 euro in voorverkoop en 45 euro aan de deur (ringplaats), 20 euro in voorverkoop en 25 euro aan de deur (staanplaats). Voorverkoopadressen: Yin Yang, Stationsstraat 105, Gits; Kaffee Lagaar, Korenmarkt 1, Izegem.

De weging vindt plaats op 31 oktober om 17 uur in café Ying Yang in Gits.