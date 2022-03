West-Vlamingen in vorm op BK crossduatlon

In Retie in de Antwerpse Kempen had zondag het Belgisch kampioenschap crossduatlon plaats. Een wedstrijd met 4 kilometer lopen, 24 kilometer fietsen of mountainbiken en nog eens 4 kilometer lopen. Langs West-Vlaamse zijde waren er enkele unieke prestaties die goed waren voor een nationale titel.

Thibaut De Smet (Bellegems Multisport Team) finishte algemeen op een halve minuut van favoriet Tim Van Hemel (1u22’21”) maar die was wel goed voor de Belgische titel bij de beloften. Een knappe prestatie van de Waregemnaar die finishte in 1u23’10” en zo een andere favoriet voor de titel, Seppe Odeyn, achter zich liet.

Thibaut zijn broer, Nicolas, was goed voor de tweede plaats bij de beloften, voor Bruggeling Giani Vanden Broucke (Triatlon Brugge Team). Zijn mentor en trainer Mike Bogaert behaalde op zijn beurt de driekleur bij de Masters M40. De nationale titel bij de Junioren was opnieuw voor een De Smet, dit keer Matteo. Yannis Devoldere uit Bellegem won de wedstrijd bij de Jeugd A.

Dames

Bij de dames ging het goud naar Margot Vanpachtenbeke. De atlete, en eigenlijk nog een belofte, uit Lauwe legde de afstand af in 1u42’15”. Ze was hiermee slechts twee seconden sneller dan de Gentse Debbie Sanders. De Zwevegemse Joyce Vanderbeken werd derde voor Lotte Vandekerckhove uit Avelgem.

De wedstrijd in Retie maakte tevens deel uit van de Cross Duatlon Series, een criterium van Triatlon Vlaanderen. De laatste manche, na onder andere in De Panne en Zeebrugge, heeft deze zomer plaats in Westrozebeke op 16 juli, nadat die wedstrijd eerder in januari werd geannuleerd. (ACR)

Thibaut De Smet, hier in Zeebrugge, was op het BK crossduatlon goed voor de nationale titel bij de beloften.

(ACR)