West-Vlamingen in de prijzen op Belgian Sail Awards

In Nieuwpoort zijn de Belgian Sail Awards 2023 uitgereikt. Enkele West-Vlamingen vielen in de prijzen.

De prijs voor zeilster van het jaar was voor de Oostendse Emma Plasschaert. William De Smet werd tot zeiler gekroond. Hij vertoeft momenteel in het Australische Adelaide voor het WK ILCA 7. Beiden bereiden zich de komende maanden voor op de Olympische Spelen van Parijs. Net als Isaura Maenhout en Anouk Geurts (49er FX). Het duo is zo’n tweehonderd dagen per jaar samen met zeilen bezig. Ze werden vorig jaar vierde op het WK en op het testevent in Marseille finishten ze als vijfde wat resulteerde in een zekere olympische kwalificatie. Isaura en Anouk werden destijds in de Oostendse club Inside Outside als zeilsters grootgebracht door onder andere Filip Willems uit De Haan. Hij werd als zeiler in de Finn-klasse, zeilcoach en gewezen Olympiër tijdens de award uitreiking in de kijker gezet als een Fellow of Jacques Rogge, een erkenning voor een betekenisvolle carrière in de watersport.

De jonge West-Vlaamse Sol Degrieck uit Koksijde werd verkozen tot Talent of the Year. De dochter van de Olympische Sigrid Rondelez werd in een week tijd zowel Belgisch als wereldkampioen wavewindsurfen bij de dames tot 17 jaar als de U20. De prijs als beste surfer in PWA freestyle was voor Yentel Caers. Die als Manager voor BEL Yachting. Dennis Van Weynbergh (Imoca 60) kreeg twee trofeeën: Yachting en de Personality Award.

Emma Plasschaert (ILCA 6) deelde naar eigen zeggen de voorbije twintig jaar de prijs telkens met Evi Van Acker, nu technisch directeur binnen de zeilbond. In augustus eindigde Emma zesde op het WK in Scheveningen en verzekerde zich zo van een plaats op de Spelen. Eerder werd ze zesde op een olympisch testevent in Marseille en begin dit jaar was ze goed voor brons op het WK in Argentinië. “Samen met mijn coach Mark Littlejohn heb ik nu een mooi gameplan opgesteld”, vertelt ze. “Ik kijk er naar uit om dit tegemoet te gaan, met wedstrijden in Palma en Hyères met hopelijk deze zomer de kers op de taart, een mooie prestatie op het olympisch water in Marseille.” (ACR)