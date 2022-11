West-Vlaamse triatleet Simon Pollet woont en werkt in Amerika: “Het weer is hier net iets beter”

Simon Pollet (36) groeide op in Staden, woonde in Knokke-Heist, verkaste naar Zuid-Afrika en woont en werkt intussen al vijf jaar in de buurt van New York met zijn Brugse vrouw en twee kindjes. Dit weekend staat Pollet, in zijn vrije tijd een fervent triatleet, aan de start van de Ironman van Cozumel. “Mijn droom? Naar Hawaï gaan.”

“Het is hier 23 graden. Neen, we kunnen niet klagen.” Het is met een glimlach dat we Simon Pollet aan de lijn krijgen. Al voegt hij er meteen aan toe dat het in november in New York niet altijd mooi weer is. “Hier zijn er geen vier, maar twee seizoenen. Ofwel is het zomer, ofwel winter. En de winters kunnen pittig zijn. Toen we hier in 2017 aankwamen, was het 26 graden onder nul. Maar de zomers zijn geweldig. Vaak blijft het mooi tot half november. Het weer is hier iets beter dan in België.”

Eind oktober was Pollet nog in ons land. “Eén keer per jaar proberen we de oversteek te maken, maar zeker in volle coronatijd was het geen evidentie om heen en terug te reizen. Als het niet in België is, spreken we op een andere plaats in Europa met onze familie af, bij voorkeur in een zonnig oord.” Pollet kwam na zijn studies in Antwerpen in het buitenland terecht. “Na enkele weken kreeg ik de vraag of ik wilde meehelpen met de opzet van een magazijn in het Zuid-Afrikaanse Durban. Voor drie weken. Maar die drie weken zijn zes jaar geworden. Vanuit Durban ben ik vijf jaar geleden naar mijn huidige werkgever in New York verhuisd. We wonen anderhalf uur ten noorden van de stad. Hoelang we hier zullen blijven? Ik blijf voorzichtig als ik die vraag krijg. Dat weten wij nooit. Intussen zijn er twee kindjes bijgekomen. Je past je altijd aan de situatie aan.” Ook op sportief vlak is Pollet als triatleet een bezige bij. “De afwisseling tussen drie sporten maakt het voor mij leuk. Fietsen is mijn beste discipline.” De Ironman in het Mexicaanse Cozumel wordt zijn derde Ironman. “Vorig jaar maakte ik mijn debuut op de volledige afstand in Lake Placid, hier vlakbij. Dit jaar nam ik in augustus al deel aan de Ironman van Mount Tremblant in Canada. In Cozumel zal het parcours biljartvlak zijn. De grote uitdaging wordt de vochtigheidsgraad en de extreme warmte. Onder de 30 graden zal het kwik waarschijnlijk niet dalen. In Lake Placid had ik een eindtijd van 11u28’, in Mount Tremblant 10u38’. Hopelijk doe ik nu nog iets beter. Daarna zien we wel waar mijn ambities reiken. Zoals elke triatleet hoop ik ooit één keer aan de Ironman van Hawaï te staan. In Canada strandde ik op amper één plaatsje. Voor mij was dat al een reden om er in 2023 opnieuw bij te zijn. Ik hoop daar stiekem mijn slot voor het WK op Hawaï te versieren.”

Romelu Lukaku

Virginie Bleyaert, de vrouw van Simons, won in 2008 het tv-programma Topmodel en draaide een reclamespot voor Kinder Bueno met niemand minder dan Romelu Lukaku. “Ze zou graag opnieuw als model aan de slag gaan, maar nu ligt haar focus op zoontje George en ons zes maanden oude dochtertje Olivia. (grijnst) Ja, we hebben voor internationale namen gekozen die ze ook in België kunnen uitspreken.”