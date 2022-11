West-Vlaamse schutters eren zich in eigen provincie tot Belgisch kampioen

Het voorbije weekend had in Waregem door de Vlaamse Schietsportkoepel (VSK) het Belgian Open Air of het Belgisch kampioenschap voor luchtdrukwapens plaats. Er werd hiervoor een schietstand met 75 schietbanen ingericht in de hallen van Expo Waregem om met luchtkarabijn of luchtpistool, alsook opgelegd, naar een Belgische titel te schieten. 18 West-Vlamingen behaalden een podiumplaats en verschillende kroonden er zich zelfs tot nationaal kampioen.

Met luchtkarabijn was er een gouden medaille voor Nadia Ollevier (Dames 2) van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Barbara Gullegem. Bernard Vanoverberghe (Senior3), van de plaatselijke Sint-Hubertusschutters, werd tevens eerste, net als Stefan Mertens in de G-sport in SH 2. Hij is lid van X-Shooting in Zedelgem.

Zilver was er voor Marieka Demuydt (Dames 2) van X-shooting. Redgy Morbee (Senior A, opgelegd) van de Nieuwpoortse Wapensportkring, Diana Debeuf (Dames A, opgelegd) van de Sint-Barnabas Schutters Vereniging Zwevegem en Marie-Therese Watteny (Dames 3) van de Sint-Hubertusschutters. Het brons met een luchtkarabijn ging naar Daan Vandenbroele (Senior 1) van de Brugse Koninklijke Schuttersvereniging Sint-Pieters-Roos en zijn clubgenoot Dirk Clement (opgelegd in Senior A). Alsook naar Trees Beuselinck (Dames A, opgelegd) als lid van X-Shooting.

In deze sport met luchtdrukwapens gebeurt het schieten op elektronische doelen waardoor de resultaten onmiddellijk verwerkt kunnen worden en op grote schermen zichtbaar zijn. Eenzelfde systeem wordt tevens toegepast op grote internationale tornooien en de Olympische Spelen. Jessy Kaps, de Limburgse die voor de club uit Nieuwpoort uitkomt, werd in Tokio 27ste op de Spelen en behaalde dit jaar brons op het EK met luchtgeweer op 10 meter. Zij was in Waregem niet aanwezig omwille van een blessure.

Met luchtpistool was er een Belgische titel voor Lieze Velghe als junior Dame van Sint-Barnabas. Thomas Ureel (Senior 1) en Alain Vanderpere (Senior A, opgelegd) van de Nieuwpoortse Wapensportkring moesten tevreden zijn met een tweede plaats. Net als Els Vekemans (Dames A, opgelegd) van Vossenhul Knokke-Heist en Elise Debo als benjamin van de Sint-Hubertusschutters. Drie provinciegenoten waren met luchtpistool tenslotte goed voor brons: Tatiana Gallon van Vossenhul in Dames 1, Marianne Jacques in Dames 2 als lid van de Wapensportkring in Nieuwpoort en de G-sporter Stefan Mertens (ACR)