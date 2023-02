West-Vlaamse masters behalen goud op het BK indoor

In de Gentse Topsporthal had zaterdag het Belgisch kampioenschap atletiek indoor voor masters plaats. Ruim vijfhonderd atleten waren aanwezig, goed voor gezamenlijk 825 proeven. Voor zij die eind deze maand naar het WK indoor in Torun, Polen gaan was dit BK alvast een goede voorbereiding.

Een kleine zeventig West-Vlamingen schreven zich in. AV Molenland en Flanders Atletiek Club waren met elk drie procent van het aantal deelnemers vanuit onze provincie het sterkst vertegenwoordigd. Voor Olympic Brugge was er een gouden medaille op de 800 meter voor Veronique Tanghe in 2:40’21 in de categorie W50. William Blancke deed er voor dezelfde club nog een eerste plaats bovenop. Hij won in M60 de 1500 meter in 5:00’25. “Het was eenzelfde scenario als op mijn laatste training in Brugge”, vertelt hij.

“Met 1000 meter aan een hoog tempo en de laatste 500 meter alles geven. Het was nodig want er waren snelle sprinters in onze groep”, aldus de atleet van OB uit Sint-Kruis. “Deze afstand zo vroeg in het jaar was feitelijk een voorbereiding op het BK 10 kilometer later in het seizoen. Echter de intervalsessies hebben hun doel niet gemist. Op 12 maart doe ik bij de masters nog het BK veldlopen.”

Voor AC Beernem was er in M70 goud voor Erik Leyseele op de 400 meter en 1500 meter. Voor de atletiekvereniging Zuid-West liep Waregemnaar Hans Omey (M35) naar een eerste plaats op de 1500 meter in 3:59’21. Nog binnen die club was er bij de dames goud voor Wendy Ovaere (W35) op de 60 meter (8’15) en 200 meter (26’55).

In de categorie M45 ging er verder een gouden medaille naar Gunther Vanhoutte uit Meulebeke op de 800 meter (2:08’25). Hij is aangesloten bij AV Molenland. De atletiekvereniging uit Tielt bracht ook Gilbert Devoldere (M65) aan de start op de 400 meter waar hij goed was voor de snelste tijd. Charlotte Haspeslagh (W60) was dan weer zege zeker op de 200 meter en de 400 meter.

Frans Ameel (M75) van Hermes Atletiekclub Oostende liep op zijn beurt naar goud op de 200 meter in 34’13. Sabine Dejaeghere, de zus van Veerle, bezorgde haar club AV Roeselare goud op de 800 meter in 2:53’58 en op de 1500 meter in 5:27’28, in de categorie W55. In M75 was er een eerste plek voor Lucien Neirynck op de 60 meter in 9’70.

In de werpnummers toonde Steven Snauwaert (M35) van Flanders AC zich het sterkst in het kogelstoten (12m56). In diezelfde discipline was zijn clubgenote Regina Perneel (W70) met een worp van 5 meter goed voor de nationale titel.

(ACR)