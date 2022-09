West-Vlaamse lifesavers in Riccione voor WK

Ruim twee maanden na de World Games, waar ons land een bronzen medaille behaalde op de 4×25 meter manikin relay (een zwembad estafette met 4 personen die een duikpop vervoeren), staat het Wereldkampioenschap Lifesaving of Reddend zwemmen op het programma, dat plaatsheeft in het Italiaanse Riccione, ten zuiden van Rimini.

Vanaf dinsdag 27 september tot en met zondag 2 oktober strijden ruim 1.000 deelnemers uit 55 verschillende in één van de meest veelzijdige sporten ter wereld. Het is de grootste editie ooit en daarmee zet de internationale federatie (ILS) haar ambitie om Olympisch te worden kracht bij. Lifesaving is enorm populair in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika maar wint ook in Europa jaar na jaar aan populariteit. Het is een erg kleurrijke en spectaculaire sport om naar te kijken. De afgetrainde redders brengen Mitch Buchannon in verlegenheid en spreken bij de jeugd tot de verbeelding. Dit met als ultieme doel om wereldwijd een veiligere watersportomgeving te creëren waarin watersporters leren omgaan met de gevaren van zee en waar ze iemand in nood leren redden.

Per leeftijdsgroep (open en jeugd) worden er 12 wereldkampioenen (6 in de pool events en 6 in de ocean events) per geslacht gekroond. Daarnaast zijn er nog 11 titels te bemachtigen in de teamaflossingen. België, met 24 lifesavers op het WK aanwezig, heeft met een aantal Europese kampioenen en een vijftal atleten die in de top-8 van de wereld zitten een paar speerpunten om naar uit te kijken, zoals Chloë Porton uit Haacht en Sammy Feys uit De Panne (beiden lid van Flanders Coast Lifesaving Team uit Middelkerke) die in de ocean events hun Europese titels in de verf willen zetten. Bij de jeugd is er onder andere met Jasper Cloet (2006) uit De Haan een opkomend talent die aan het WJK deelneemt. Hij komt net als Stef Abbeel als een andere jongere uit voor Lifesaving and Diving Association Blankenberge. Zij worden onder meer begeleidt door hun coach Karel Logghe, tevens voorzitter van de Vlaamse Reddingsfederatie. (ACR)