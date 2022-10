West-Vlaamse judoclubs vieren Vlaamse kampioenen

Het Vlaams kampioenschap judo voor seniores had zaterdag plaats in Beveren. De medaillewinnaars zijn zo goed als zeker van deelname aan het Belgisch kampioenschap dat in West-Vlaanderen wordt gehouden, op zaterdag 5 november in sporthal De Ponte in Tielt.

Op het Open Vlaams kampioenschap in Beveren kwamen in de diverse gewichtsklassen 204 judoka’s in actie. Onder hen 143 mannen en 61 vrouwen. Samen goed voor 278 wedstrijden waarvan er 258 werden betwist met een ippon. In 28 kampen was er een gouden score nodig.

Een aantal topsport judoka’s zijn reeds rechtstreeks geplaatst voor het BK. Ellen Salens uit Jabbeke in de categorie 52kg, Jarne Duyck uit Ingelmunter (-81kg) en Karel Foubert van Judoclub Olympia Brugge in -90kg.

Superippon

De anderen moesten er voor kampen. Bij de mannen behaalden de volgende judoka’s uit West-Vlaamse clubs een podiumplaats. In -60kg: goud voor Emile Merdin (JC Kawaishi Ingelmunter) en zilver voor Olivier Naert (JC Yama-Arashi Bavikhove).

In -66kg was de eerste plaats voor Ray Marinx uit Oostkamp van JC Koksijde voor zijn teamgenoot Jasper Lefevere. In -73kg en in -81kg ging er brons naar zowel Yesbek Aslanbek Kagermanov, ook al van de judoclub aan de kust. Daan Baeke van JC Olympia Brugge zorgde dan weer met een superippon voor goud in -90kg. Angelo Lopez van JC Kortrijk werd in die gewichtsklasse derde.

Vlaamse titel voor Amber Ryheul

Ivan Kozlovskyi (JC Yama-Arashi Bavikhove) won de Vlaamse titel in -100kg voor Apti Shovlaev (JC Koksijde), Lennard Deboosere (JC Kawaishi Ingelmunster) en Jarno Dewulf (JC Cobra Lendelede). In +100kg was er brons voor Karel De Splentere (JC Eernegem).

Bij de dames ging er een Vlaamse titel naar Amber Ryheul (Kon. Ieperse JC Neko) in -52kg. Luna Verfaille (JC Asahi Gits) toonde zich het sterkst in -57kg. Lieselot Eeckeloo (JC Ardooie) won de kamp om het brons in -63kg. In -70kg ging er een zilveren medaille naar Jutta Van Brabant (JC Asahi Gits).

Een tweede plaats was er ook voor Isabelle Schrenk (JC Koksijde) in -78kg. In +78kg moesten Shauni D’Haene (JS Kortrijk) en Fran Naessens (JC Yama-Arashi Bavikhove) respectievelijk genoegen nemen met een tweede en een derde plaats.

(ACR/ Foto David Deleu)