West-Vlaamse golfsurfers kronen zich tot nationaal kampioen, Twinsclub Bredene wint ‘Battle of the Surfclubs’

Tijdens de herfstvakantie vond het Belgisch kampioenschap golfsurfen plaats in het Franse Messanges. Het Protest BK Surf 22 was goed voor zes West-Vlaamse kampioenen in de verschillende disciplines. Twinsclub Bredene won opnieuw de Battle of the Surfclubs.

Het spectaculair showspel of het BK had dus plaats in Frankrijk, in Messanges. “Ons hebben en houwen mochten we dit jaar eerst over een duin dragen”, klinkt het bij de organisatie, Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV) waar de Belgian Surf Frederation (BSF) een onderdeel vormt. “Het werd een last minute change, want Vieux-Boucau, al jaren de vertrouwde trekpleister en de eventlocatie voor het BK, trok enkele weken voor het kampioenschap de gemaakte afspraken in. Na een snelle anticipatie ontving Messanges, drie kilometer noordelijker, ons met open armen op hun strand.”

Cleane golven

Meteen na de deelnemersmeeting op zondag mochten de longboard girls en boys de golven trotseren. Geen herfstweer, maar zomerse taferelen op het strand van Messanges. Cleane golven rond de meter en een zwakke aflandige wind zorgden voor een schitterende longboardcompetitie, zowel bij de dames als bij de heren.

Broederstrijd

Bij de dames veroverde Sienna Debaere (Twinsclub Bredene) de derde plaats. In de finale stonden Camille Kindt en Fien Eduwaere, ook al van Twinsclub, tegenover elkaar. De 15-jarige Fien gaf het beste van zichzelf maar kon niet beletten dat Camille haar derde titel op rij binnenhaalde. Niels Deroo (Outside Surfteam Oostende), werd derde bij de Longboard Men. De finale mondde uit in een broederstrijd tussen Mats en Jarne Coenije van Twinsclub. Deze spannende strijd werd pas in de allerlaatste minuten beslecht in het voordeel van Mats.

De voorspellingen beloofden alsmaar zwaardere condities naargelang de week vorderde, 2.5 meter op dinsdag en meer dan 3 meter vanaf woensdag.

Op Halloweenmaandag waren de omstandigheden gelijkaardig aan zondag en ideaal om de wedstrijden af te werken bij de Shortboard U14 en de Shortboard Women. Bij de U14 toonde Jorre Claeys (Twinsclub) zich de beste, voor zijn clubgenoot Barend Mortelmans en de 10-jarige Kamiel Deraeve (Windekind Oostduinkerke) die heel verdienstelijk derde werd.

Kampioenen

Fien Eduwaere veroverde haar tweede medaille, na het zilver bij het longboarden mag ze zich Belgisch kampioene noemen in de categorie Shortboard Women. Torah Van Geluwe (O’Neill Beachclub, Blankenberge) en Liv Tanghe (Twinsclub) werden respectievelijk 2de en 3de. Na het goud in het longboarden veroverde Mats Coenije brons bij de U18 Shortboard. Er stond geen maat op Lars Peeters (O’Neill Beachclub) die in een ware spektakelfinale met een score van 16,24 de winst binnenhaalde. Het zilver was voor Arthur Van Lierde (Twinsclub). De shortboard men kregen de eer om het geslaagde Protest BK Surf 2022 af te sluiten. In deze topcondities, kroonde Reda Brilleman (O’Neill Beachclub) zich tot Belgisch Kampioen Shortboard Men, met Rinke Claeys (Twinsclub) op twee en Andres Quintero Van Snick (Surfing Elephant) op plaats drie.

Traditiegetrouw was er ook de Battle of the Surfclubs. Ook dit jaar gaat de clubtrofee naar de Twinsclub in Bredene. Voor deze prestigieuze prijs mogen ze dit jaar de exclusieve ‘Ananas trofee’ voor een jaar bijhouden. (ACR)