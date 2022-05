West-Vlaamse G-dartspelers kronen zich tot wereldkampioen

In hotel Vayamundi in Oostende had het voorbije weekend de World ParaDarts Winmau World Trophy plaats en dat is niets minder dan het officiële wereldkampioenschap voor G-darters of dartsbeoefenaars met een handicap. Dit gebeurde onder toezicht van de WDF, want er is nog een andere paradartsbond waar ze hun eigen World Cup organiseren, zij het zonder dat de paralympische regels worden toegepast.

Thierry Gellinck, voorzitter van het G-darts in ons land: “Onze Belgische toppers in een rolstoel draaien toch gemiddeld van 70 tot 75 met regelmatig een leg van 85 tot 90. Dan ben je in paradarts bij absolute wereldtop”, vindt hij.

Dat is het geval voor Vincent ‘Vinnie’ D’Hondt uit Passendale en Bruggeling Serge ‘The Iron Warrior’ Van Belle. De World Paradarts Winmau World Trophy had moeten plaatsvinden in november van vorig jaar, maar door corona werd het uitgesteld tot vorig weekend.

Steun van Paralympic Team Belgium

De World Trophy was toegankelijk voor alle leden van de WPD-organisaties wereldwijd, dus voor alle verenigingen waar darters met een handicap toe behoren. Veelzeggend is ook dat deze wedstrijd de steun kreeg van het Paralympic Team Belgium, naast de diverse hoofdsponsors. “Dat doet ons deugd”, gaat de voorzitter verder.

“Ook de Hongaarse ploeg wordt gesteund door het Hongaars Olympisch Comité. Soms wordt er wel eens gezegd dat paradarts eerder dan het gewone darts zal erkend worden als Olympische sport. Het zou inderdaad fijn zijn als wij die weg zouden kunnen voorbereiden.”

De Winmau World Trophy bestond uit wedstrijden voor nationale teams, bestaande uit vier personen, waarvan en sedert 2019 twee staand en twee in een rolstoel. Deze teams konden zowel uit vrouwen, mannen als gemengd worden samengesteld. Het winnende land nam de World Trophy mee naar huis.

Daarnaast waren er ook koppelwedstrijden en singles. In Oostende waren 14 teams ingeschreven, met daarnaast 89 singlespelers en 37 koppels. In de singlewedstrijden vormden de vrouwen overigens voor het eerst een aparte categorie.

Wereldtop in alle categorieën

De spelers voor ons land lieten zich in Oostende onder leiding van de Brugse coach Ferdie Boffel meer dan opmerken. In alle categorieën grepen zij de wereldtitel, met uitzondering in de categorie staande G-darters dames, maar daar was ook geen Belgische afvaardiging. Bij de heren in een rolstoel kon Vincent D’hondt een wereldtitel aan zijn reeds mooi palmares toevoegen, zijn vierde al in totaal.

In koppel staand ging het goud naar Kurt Vandekerckhove uit Torhout, samen met Evi Foulon uit Moen. In een rolstoel was de titel voor Vincent D’hondt en Serge Van Belle. Individueel in rolstoel bij de dames eindigde Chloë Francq als eerste, bij de heren staand was dit Evi Foulon. Tenslotte was het Belgische team goed voor de wereldtitel met Andrew De Kock, Vincent D’hondt, Evi Foulon, Kurt Vandekerckhove en Serge Van Belle.

(ACR)