West-Vlaamse dartspelers in finale EU Q-School

Darts is tegenwoordig een hype en ook het niveau van de spelers gaat in ons land de hoogte in, ook in West-Vlaanderen, waar Steven Strobbe uit Roeselare, Stefaan Henderyck uit Adinkerke, John Desreumaux uit Zwevegem en Jeroen Caron uit Langemark zich wisten te plaatsen voor de finale van de Europese Q-School.

Elk jaar worden er 128 dartsspelers toegelaten voor de zogenaamde Pro Tour, de eerste klasse van het darts. Die spelers mogen meedoen aan 30 Players Championships en krijgen dan de kans om zich voor grotere tornooien te plaatsen. Die zogenaamde tourkaart is echter twee jaar geldig, tenzij je binnen die periode in de top 64 geraakt. Zo niet is er de deelname aan de Q-School waar verschillende tourkaarten worden uitgedeeld.

Ruim 850 spelers, waaronder 48 Belgen, zijn maandag gestart om één van de 27 Tour Cards te bemachtigen, om zo een plaats op het PDC-circuit voor 2023/24 veilig te stellen. De Q-School werd opgesplitst in de eerste fase, die tot en met woensdag werd betwist. En een tweede fase vanaf donderdag. Dit heeft plaats in de Marshall Arena in Milton Keynes in het zuidoosten van Engeland, terwijl het Wunderland in het Duitse Kalkar gastheer is voor de Europese Q-School.

Vier West-Vlamingen

Uiteindelijk konden de 80 beste spelers op de Britse Q-School Order of Merit zich kwalificeren voor de tweede fase, terwijl de 89 beste spelers op de Europese Q-School ook doorgaan. Hierbij zijn dus zestien Belgen, waaronder de vier West-Vlamingen die tevens in competitie in ons land actief zijn, onder Dartshop Vanhee. Zo speelt Steven Strobbe in Aartrijke, op vrijdagavond bij het Westlanddarts, dit zijn clubs van Elverdinge tot Adinkerke en Oostende. Jeroen Caron komt op vrijdag in Elverdinge uit bij De Suikerpikkers. Op zaterdag is dat in de Meense VEVMO-competitie bij de Japabe’s uit Dikkebus in café Het Kobbetje. John Desreumaux speelt voor Torrepoorte DC in Ieper (VEVMO Menen) en De Amigo’s Heestert (HDF Harelbeke) en doet dit net als Jeroen en Steven onder het team One80. Stefaan Henderyck gooit dan weer voor de Killingdarts in café ’t Veld in Adinkerke.

John Desreumaux. © GF

Mario Vandenbogaerde uit Menen haalde vorig jaar op de Qualifying School op dag drie net als op dag één de finale. Hij verloor beide finales, maar kon niet meer uit de top elf van de Q-ranking vallen en zo kreeg hij een Tour-kaart voor deelname aan de PDC Tour, het allerhoogste niveau in de dartswereld, naast onder andere Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker (ACR).