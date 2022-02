West-Vlaamse clubs opnieuw goed voor judogoud op BK

In Tielt had zondag tijdens de tweede dag het vervolg plaats van het Belgisch kampioenschap judo bij de jeugd. De vier beste judoka’s na de Vlaamse kampioenschappen van de week voordien in Deinze moesten kampen met of tegen de Waalse tegenstanders.

Thomas Van Hecke (JC Kawaishi Ingelmunster) bezorgde zijn club een nationale titel bij de U18 -73kg. Bij de dames was er tevens goud bij de U21 in de categorie -57kg voor Luna Verfaillie uit Houthulst, lid van JS Asahi in Oostnieuwkerke en vorig jaar geslaagd voor haar examen 1ste Dan. Haar clubgenote Jutta Vanbrabant moest zich na de eindstrijd in -70kg tevreden stellen met zilver. Shabell Jonckheere (JC Eernegem) was in die reeks goed voor brons.

Fran Naessens zorgde dan weer voor het laatste West-Vlaams goud van de dag. De judoka van JC Yama-Arashi Bavikhove bezorgde haar club een nationale titel bij de dames U21 +78kg.

Flore Wulleman (JC Ardooie) kampte de finale in U18 in de categorie -63kg. Zij verloor. Davina Hessel (JC Jenos Kwai Hooglede) was goed voor brons. Voor JC Koolskamp was er dan weer een zilveren medaille voor Michelle Lievens in -70kg.

Een tweede plaats was er tevens voor Celine Ramon, bij de dames U21 in -48kg.

Jutta Vanzieleghem (JC Kawaishi Ingelmunster) behaalde brons bij de U18 -48kg. In dezelfde leeftijdscategorie was er eveneens een derde plaats voor Aicha Deschepper (JC Ardooie) in -52kg, net als voor Lien Denys (JC Jenos Kwai Hooglede). Bij de heren in U18 ging er brons naar Quinten Declercq (JC Ardooie) in -60kg en Andreas Declercq (JC Yama-Arashi Bavikhove) in -50kg.

Later dit jaar heeft in Tielt op 5 en 6 november het BK senioren plaats. (ACR)