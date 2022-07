West-Vlaams waterskishowteam bereidt zich voor op WK in Florida

Ons land stuurt opnieuw een nationaal team naar de wereldkampioenschappen Show Waterskiën, in oktober in de VS. Het West-Vlaams Showteam, met als thuisbasis het Klein Strand in Jabbeke, is goed voor bijna de helft van de Belgische deelnemers.

Het tweejaarlijkse WK heeft van 18 tot en met 23 oktober plaats in Winter Haven (Florida). Tegelijk wordt het 100-jarige bestaan van het waterskiën in de VS gevierd. “Er zal heel wat georganiseerd worden”, weet Sabine Declercq. “Amerikaanse sterren zullen worden uitgenodigd en elk deelnemende land wordt door de stad geleid.”

Afzeggingen

België zal het op het WK opnemen tegen de Verenigde Staten, Canada en Duitsland. China en Australië nemen door corona niet deel. “Mexico zou in de plaats komen. Dit biedt ons een kans om misschien als derde te eindigen, na de VS en Canada.”

Het West-Vlaams Showteam is met 19 teamleden of bijna de helft van de Belgische ploeg het sterkst vertegenwoordigd. “Het WK in Australië werd in 2020 door corona in laatste instantie afgeblazen. Dit gaf ons meer tijd om voor te bereiden, want we werden opnieuw geselecteerd en we staan verder dan twee jaar geleden”, vindt Sabine. “Elk showonderdeel werd voor een deelname aan het WK zeer nauwkeurig bekeken. En het moet haalbaar zijn. Want iedereen moet zijn reis zo goed als volledig zelf bekostigen.”

Ondertussen is er een programma voor het WK en heeft iedereen zijn target om zijn showact tot een goed einde te brengen. “In vergelijking met de voorbereiding op het WK in Australië zijn er nieuwe mensen bijgekomen, maar dat maakt geen verschil voor onze show. Wel zijn er nu twee jongens meer die over de schans kunnen springen.”

Opbouw piramide

Het West-Vlaams Showteam gaat ondertussen verder met de voorbereiding. In een sportzaal oefenen de dames hun balletbewegingen of trainen er op een piramide of op dubbels. Daarnaast oefent de club in een zwembad om het valrisico en eventuele blessures te beperken. “We trainen in het water voornamelijk op groepsnummers, in het omhoog tillen van personen. Bijvoorbeeld bij de opbouw van een piramide is dat met drie of vier mensen hoog”, weet Sabine. “De eerste buitentraining op het water volgt dan eind april, begin mei.”

Het West-Vlaams Showteam brengt momenteel iedere zondag in juli en augustus om 17 uur een eigen show op het Klein Strand in Jabbeke.