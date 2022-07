West-Vlaams succes op het BK padel voor de jeugd

Op de banen van Padel 4U2 in Gentbrugge, een club die overigens reeds tien jaar bestaat, werd de voorbije week het Belgisch kampioenschap padel afgewerkt.

In het weekend kwam de jeugd (U14, U16 en U18) aan de beurt en was er winst in de finale voor de West-Vlamingen Isaac Huysveldt uit De Panne, als lid van de organiserende club en de Bruggeling Stan Gailliaert, die een duo vormde met zijn stadsgenoot Achiel Pille.

Isaac Huysveldt (P1000) van Padel 4U2 speelde in de leeftijdscategorie U16 samen met Thibo Matthyssens (P1000) van TC Forest Hills. Beiden vertegenwoordigden vorig jaar ons land op het WK in Spanje en als de hoogst gerangschikte van de acht deelnemende ploegen in hun reeks waren zij dan ook de favoriet. Zij wonnen de finale met 6/2 en 6/3 tegen Maxim De Peuter (P700) van TC Forrest Hills en Rik Leijssen (P500) van TC Ruggeveld.

De finale bij de jongens U14 werd gemakkelijk gewonnen door Stan Gailliaert (P400) van KTC Azalea uit Brugge en Achiel Pille (P300) van TC Sint-Michiels. Zij versloegen met twee keer 6/0 het duo Norman Winter (P300) van TC Waregem Gaver en Noah Van Deynse (P200) van TC Eeklo. (ACR/ )