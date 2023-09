West-Vlaams Showteam wint Youro Kup waterskiën: “Zowel solo als samen”

Dubbel feest bij het West-Vlaams Showteam, want de waterskiclub viel maar liefst twee weekends na elkaar in de prijzen. Na de titel op de Youro Kup in het Franse Vichy zette het team ook vorig weekend in thuishaven Klein Strand in Jabbeke de sterkste prestatie meer tijdens de showhappening.

Het West-Vlaams Showteam (WVST) was tijdens de showhappening op vertrouwd water goed voor goud, nog voor VVW Gierle, de Maasmasters en WAP Maaseik. “Onze showopener was nieuw, waarbij een skiër op blote voeten aan een hoge snelheid onder een schansspringer van ons doorging. Dit was iemand op twee ski’s die vanop de schans een voorwaartse salto of flip maakte”, legt Sabine Declercq uit.

Youro Kup

Het WVST beschikt over ongeveer 35 showskiërs die zowel individueel springen, blootsvoets op hun ski’s staan als shownummers opvoeren met piramides, dubbels en trio’s. Lieven Hardy uit Ieper stond samen met zijn echtgenote en hun dochters Joyce en Grace in voor de organisatie van de Youro Kup in Vichy. “We hebben met H2O Show-Productions een vzw opgericht, speciaal om dergelijke evenementen te doen”, vertelt hij. Op die Youro Kup zorgde het WVST voor de Belgische inbreng, naast twee Duitse en een Zweedse groep. “Wij waren met 23 mensen aanwezig. Het thema was nieuw, namelijk the army academy, wat we ook op het BK gebracht hebben. Het ging om een cadettenschool die hun opleiding deed, waarbij ze een aantal testen moesten doen om uiteindelijk hun diploma te behalen”, klinkt het bij Sabine.

Individuele prijzen

In Vichy vielen ook individuele leden van het WVST in de prijzen. Ine Vandeweghe werd Europees kampioen Swivel Ski. Thimi Christiaens, die ook gekend is in de squash, werd tweede in de Freestyle Jump. Jurgen Vanderheyden was samen met Margot Callewaert goed voor goud in Adagio Dubbels.

“Dit weekend vindt er bij ons in Klein Strand als seizoenafsluiter een soort van clubkampioenschap plaats. Sommige leden maken tevens deel uit van de nationale ploeg, zij trekken onder andere in maart 2025 naar het WK in Australië”, aldus Sabine Declercq. (Alain Creytens)