West-Vlaams onderonsje voor Vlaamse titel op Boksgala met Kerstdag in Izegem

George Thibault (27) uit Gits bokst op het Izegemse boksgala met Kerstdag voor de Vlaamse titel bij de lichtzwaargewichten tegen die andere West-Vlaming uit Brugge Sadaam Da Silva Caetano (31). Een andere Bruggeling en uitstekende bokser Timour Nikarkhoev neemt het op tegen de ervaren Fransman Martin Owono. Daarnaast staan er nog 4 elite- en 5 amateurkampen op de affiche.

Rudi Compernol van Boks Izegem organiseert in samenwerking met Boxing Team Houtland van Filiep Tampere en Delfine Persoon het Kerstboksgala in de sporthal De Krekel in de Heilig Hartstraat. George Thibault en Sadaam Da Silva Caetano boksen voor het Vlaams Kampioenschap bij de lichtzwaargewichten over 8 ronden van 3 minuten. Thibault bokste 3 profkampen waarvan hij zijn 1ste kamp won met technisch ko, zijn 2de kamp verloor hij nipt op punten tegen de ervaren Mevludin Seleymani. De laatste kamp tegen Mohamed Cherif Benchadi werd een match nul nadat één scheidsrechter hem gewonnen gaf en de twee andere een match nul gaven.

“Voor ons moest hij gewonnen hebben”, zegt Filiep Tampere. “Technisch maakte Thibault de laatste maanden nog grote vooruitgang door te sparren met de Bruggeling Timout Nikarkhoev, die ook in ons team zit.”

Sadaam Da Silva (Ezzdine Laggoune) maakte eind maart 2021 zijn profdebuut en bokste al 7 kampen waarvan hij er 5 won (3 met ko). “Een bokser met de nodige punch en tegen Thibault moet dat vonken geven”, aldus Filiep.

Om naar uit te kijken

Een kamp waar iedere boksliefhebber ongetwijfeld naar uitkijkt is die van Timour Nikarkhoev (Filiep Tampere) die sinds een 5-tal maanden in Brugge woont en werkt. “Hij bokste al op 1 november in Izegem en dat was toch wel de mooiste kamp van de avond. Timour is al sinds 2014 profbokser, deed 24 kampen waarvan hij er 15 won met ko. Hij was ook al WBC Jeugdwereldkampioen, 2 keer Belgisch kampioen in het supermiddengewicht en won de IBO International titel bij de lichtzwaargewichten. Zijn tegenstander, de Fransman Martin Owono, gaat geen enkele tegenstander uit de weg. Hij bokste 56 profkampen en staat in de ranking op plaats 343 van de 1237 boksers.”

De andere elitekampen: Shamshad Aramkhel (Filiep Tampere) versus Brice Bula Galo, Faroukh Kourbanov (Luik, 23 kampen waarvan hij er 19 won) versus een nog aan te duiden tegenstander, Roeselarenaar Denis Rosescu eveneens versus een nog te bepalen tegenstander en Belgisch kampioene Amy Naert tegen de 28-jarige Servische Snezana Siljkovic die 3 van haar laatste 4 kampen won en in november in Frankrijk nog op de punten won van de ongeslagen Clothilde Del Ben.

Bij de amateurs is het in elk geval ook uitkijken naar de eerste kamp van Eernegemnaar Rutger Biersman, Belgisch vicekampioen motorcross.

Tickets

De weging van de profboksers heeft plaats op zaterdag 24 december om 17 uur in het Parkhotel aan het Stationsplein in Roeselare.

Het Kerst Boksgala van 25 december in Sporthal De Krekel begint om 17 uur.

Tickets: vip-café (drank + buffet + plaats balkon) 85 euro in vvk; tribuneplaats binnenzijde: vvk 50 euro, add 55 euro; tribune buitenzijde: vvk 40 euro, add 45 euro; ringplaats: vvk 40 euro, add 45 euro; staanplaats: vvk 20 euro, add 25 euro.

Voorverkoopadressen; Kaffee Lagaar, Korenmarkt 1, Izegem; Muiziekkaffee Yin Yang, Stationsstraat 105, Gits; Cfé De Boksneuze, Statieplaats 8, Lichtervelde; Harley Davidson West-Flanders, Kachtemsestraat 253, Roeselare.