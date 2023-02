West-Vlaams kampioenschap Kata en Kumite in Kortrijk

Kortrijk Zondag 5 februari tonen de deelnemers van de zes leeftijdscategorieën – pupillen (+7j), preminiemen (+10j), miniemen (+12j), cadetten (+14j), scholieren (+16j) en senioren (+21j) – hun beste karateprestaties voor het West-Vlaams kampioenschap Kata en Kumite in sportcampus Lange Munte.

Het belooft een lange dag te worden, want vanaf de categorie miniemen zijn er ook subcategorieën van meisjes en jongens. De wedstrijden vangen aan om 10.30 uur. Na de middag om 13 uur starten de cadetten. De organisatie is al zeker meer dan 25 jaar in handen van de Kortrijkse en Deerlijkse Karate Academie. De trainers van de verschillende ploegen over heel West-Vlaanderen schrijven hun beste leden in voor het kampioenschap. In maart volgt het Vlaams kampioenschap in Knokke voor de top per categorie en daarvan gaat uiteindelijk de top 18 door naar het nationaal kampioenschap.

“We kunnen er eindelijk weer invliegen na een coronapauze, maar hebben daardoor wel minder leden kunnen selecteren voor het kampioenschap”, zegt Katrien Allegaert, lesgever bij Kortrijkse en Deerlijkse Karate Academie. “Van Kortrijk doet achtjarige Sofie Dumont mee in de categorie pupillen. Ik schat haar kansen om te winnen goed in, het is eentje die er echt voor gaat.” In sportcampus Lange Munte, in de grote zaal op het gelijkvloers, gaan de verschillende kampen door. Ze starten met de stijloefening Kata die ze alleen uitvoeren zonder tegenpartij. Erna komt het Kumite-gedeelte. Dat is het effectieve vechten waarbij ze aanvallen en afweren.

Er zijn minimum drie scheidsrechters aanwezig en vijf bij de finale. De twee categorieën worden apart beoordeeld en kunnen een andere kampioen hebben. “Als iemand op zowel Kata als Kumite de eerste is, dan wordt hij/zij uitgeroepen tot algemeen kampioen en is er een bijkomende beker voorzien”, licht Katrien toe.