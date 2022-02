West-Vlaams judogoud op eerste dag BK voor de jeugd

In sporthal De Ponte in Tielt heeft het Belgisch kampioen judo bij de jeugd plaats. Op de eerste dag konden diverse West-Vlaamse judoka’s reeds pronken met een gouden medaille of een ereplaats.

Het BK vindt om de twee jaar alternerend plaats in Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen is de organisatie in handen van Judo Vlaanderen. Dit en volgend jaar vindt het BK plaats in Tielt. Judoclub Tielt kent immers een mooie traditie in het inrichten van kampioenschappen. In 2004 was Tielt al eens het decor voor een eenmalige editie van het BK. Van 2016 tot 2020 mocht Tielt de Vlaamse kampioenschappen organiseren, goed voor maar liefst acht topedities. Dit weekend komen de verschillende jeugdcategorieën voor het BK aan de beurt of dames en heren U15, U18 en U21.

Zaterdag, op de eerste dag, was er in de categorie U15 bij de heren een gouden medaille voor Sverre De Witte van JC Ardooie. Hij versloeg in de finale Ferré Lagou (JC Olympia Brugge). Robbe Demets (Judo Kwai Moorsele) behaalde in de categorie U21, -66kg de eerste plaats. Na de provinciale en de Vlaamse titel kon de judoka uit Lendelede zijn nationale titel verlengen.

In de categorie U21, -81kg was er goud voor Jarne Duyck van JC Kawaishi Ingelmunster. In zijn laatste jaar als U21 sloot hij zijn jeugdcategorieën in schoonheid af, met een vijfde Belgische jeugdtitel. Hij was op de tatami in de finale sterker dan de Oost-Vlaming Noach Christenen. “Dit was niet perse mijn mooiste titel van de vijf. Dit blijft nog altijd mijn eerste die ik behaald heb”, vindt de judoka uit Ingelmunster. “Ik heb er vandaag echt moeten voor knokken, het was zeker geen cadeau.” In diezelfde categorie was er nog een bronzen medaille voor Remi Decorte (Jokohazam Kortemark).

In U21 bij de mannen deden de West-Vlamingen het best niet onaardig. Zo was er tevens goud voor Warre Denys (JC Jenos Kwai Hooglede). In de categorie -90kg versloeg hij Ilman Nesirkojev (Judo International Roeselare). Bij de zware mannen +100kg ging het brons naar Lennard Deboosere (JC Kawaishi Ingelmunster).

Zaterdag werden er nog meer medailles verdeeld onder de West-Vlamingen: zilver voor Navia Martinez (U15, -40kg, Yama-Arashi Bavikhove), Week Tack (U15, -46 kg, Yama-Arashi Bavikhove), Israël Ozdamirov (U15, -60kg, Judo Izegem) en Ward Houthoofd (U21, -73kg, JC Kawaishi Ingelmunster).

Brons was er voor Liv Beernaert (U15, -32kg, Jokohazam Kortemark), Ewan Deprez (U15, -34kg, JC Ardooie), Abdul Mutaliyev (U15, -50kg, Oostende JC) en Alexander Tseboyev (U21, -60kg Judo International Roeselare). (ACR)