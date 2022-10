West-Vlaams jeugdkampioenschap schaken in kasteel Wallemote in Izegem

De Izegemse schaakkring Izscha organiseert in samenwerking met de West-Vlaamse Schaakliga op zaterdag 22 en zondag 23 oktober in kasteel Wallemote het West-Vlaams jeugdkampioenschap schaken. “We hopen op een 100-tal deelnemers in de verschillende leeftijdscategorieën”, zegt Johan De Brouwere, jeugdverantwoordelijke bij Izscha.

Dat Izscha het West-Vlaams kampioenschap schaken voor de jeugd organiseert is niet zo verwonderlijk. “Vijf jaar geleden organiseerden we in ’t Joc in de Krekelstraat ook al het provinciale jeugdkampioenschap”, zegt Johan De Brouwere (63).

Sterke jeugdwerking

“Izscha heeft een sterke jeugdwerking met een 40-tal jonge schakers waarvan er toch een groot aantal aan een of andere competitie meedoen. En dat is het resultaat van een goed jeugdbeleid.”

Johan De Brouwere (63) is in het dagelijks leven leraar in het volwassenenonderwijs voor anderstaligen in Ieper. “Ik leerde schaken van mijn vader en van mijn tegenspelers op café. Zo ben ik bij Izscha beland.”

“De jongeren leren in onze club niet alleen schaken van mij, maar ook van onze sterkste Izscha-speler Bart Coucke en van voorzitter Dries Stragier. De lessen vinden plaats in het Dorpshuis aan het Emelgemseplein.”

Pedagogisch goed

Johan vindt het ook niet zo verwonderlijk dat jongeren al heel vroeg kiezen voor schaken. “Die discipline of sport vraagt enerzijds heel wat inspanningen van de jonge spelers, maar anderzijds is het voor jongeren pedagogisch goed om aan schaken te doen!”

Mattea Deschepper (13) begon te schaken toen hij in het eerste leerjaar zat. “Eigenlijk door een medeleerling uit mijn klas die schaakte”, zegt hij. “En toch ook een beetje omdat mijn vader ook wel eens een zet deed. Ik ben ook niet iemand die na de schooluren buiten ravot, maar eerder iemand die zich graag concentreert op iets als schaken.”

“Voor mij is een wedstrijd soms inspannend, maar ook vaak ontspannend. Ik ben trouwens niet de enige in ons gezin die de andere probeert schaakmat te zetten. Mijn broers Ilano en Luïz doen dat ook. Ik vind schaken ook niet zo ingewikkeld als sommigen denken. Ik kan jongeren alleen maar aanraden er eens kennis mee te maken. Misschien op de jeugdkampioenschappen?”

Gratis gaan kijken

“20 Izscha-jongeren doen mee aan de West-Vlaamse jeugdkampioenschappen en we zouden daarmee wel eens de best vertegenwoordigde club uit de provincie kunnen zijn. Wie geïnteresseerd is, kan gerust die zaterdag en zondag gratis komen kijken in Wallemote. Maar ze moeten wel stil zijn in de zaal waar ze spelen!”

Een 100-tal jonge schakers (tot de leeftijd van 20 jaar) uit de provincie strijden in het weekend van zaterdag 22 (van 9 tot 16.30 uur) en zondag 23 oktober (van 9 tot 17.10 uur) in Wallemote voor de West-Vlaamse titels jeugdschaak. Per leeftijdscategorie van twee jaar is er een afzonderlijk tornooi.

De jongsten, geboren in 2013 of later, spelen enkel op zaterdag een tornooi van zeven korte partijen. De ouderen spelen gedurende twee volle dagen zeven langere partijen. De prijsuitreiking is gepland op zaterdag om 16.45 uur, op zondag om 17.15 uur.