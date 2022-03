West-Vlaams goud bij de masters op BK veldlopen in Poperinge

In Poperinge had zondag naast de Veldloop van het Hoppeland ook het Belgisch kampioenschap veldlopen bij de Masters plaats of voor atleten boven de 35 jaar. Er namen aan de gewone veldloop ongeveer 350. Bij de masters waren er dat in totaal zo’n tweehonderd, met Flanders AC met de meeste deelnemers.

Voor Olympic Brugge was er een nationale mastertitel voor Alexander Diaz Rodriguez bij de heren M40. De Bruggeling was tijdens de voorbije wintermaanden in Kenia, waar hij onder andere de piste op kon met de Olympisch marathonkampioen Eliud Kipchoge. Hij had dus een goede basis en legde in Poperinge de afstand van bijna 7.000 meter af in 25’28”.

Meer uitslagen

Erik Leyseele, aangesloten bij zijn plaatselijke atletiekclub in Beernem, was op 73-jarige leeftijd de snelste van de vijf deelnemers in de categorie M70. Erik is ondertussen een kleine tien jaar terug aan het lopen nadat hij voor 23 jaar zijn spikes had opgeborgen. Veldlopen blijft zijn specialiteit. Hij legde de afstand van ongeveer vier en een halve kilometer af in 23’55”.

Chrisophe Colpaert (Kortrijk Sport Atletiek) miste op enkele seconden het podium in de categorie M45.

Bij de dames was er tevens een vierde plaats voor Martine Jacqueloot van Hermes Atletiekclub Oostende in W50, Melissa Nobus (AV Molenland) in W35, Lutgart Van Insberghe (FLAC) in W55 en Nele van Autreve (AC Beernem) in W40.

Titel voor Sabine Dejaeghere

Sabine Dejaeghere (KAV Roeselare), de zus van Veerle, sloot haar crossseizoen wel af met een Belgische titel. Haar eerste, in de categorie W55. De 56-jarige atlete liep de bijna 3,5 kilometer in 15’29”. In W45 was Saartje Speleers (Olympic Brugge) uit Bredene het snelst. De winnares van de marathon in Brugge vorig jaar liep 4.5 kilometer in 20’10”. Saartje werd vorige maand ook al Vlaams kampioen in Diest. Hilde De Brabandere (AV Molenland) eindigde in die reeks als vierde. (ACR)