West-Vlaams getint Belgian Waterski showteam is knap derde op WK

Het Belgian Waterski showteam is vertegenwoordigd door een grote delegatie West-Vlamingen en is dit jaar knap derde geworden op het World Waterski Show Tournament in Florida in de Verenigde Staten. De eerste medaille ooit voor een Europees showteam op dit grote kampioenschap. Individueel was er een mooie vierde plaats voor de freestyle jumper Arne Van Maele uit Ruddervoorde, als lid van het West-Vlaams Showteam uit Jabbeke.

Het World Water Ski Show Tournament had plaats in Winter Haven, Florida. Dit tweejaarlijks event brengt de beste showskiërs ter wereld samen om de meest onmogelijke acts op het water te tonen. “Na meerdere edities net naast het podium te eindigen, is deze eerste trofee een dik verdiende pluim op de hoeden van de showdirectors en de vele skiërs en medewerkers die superhard gewerkt en getraind hebben”, klinkt Karin Desart, sporttechnisch coördinator Waterski & Wakeboard Vlaanderen..

Zes verschillende clubs

De organisatie in Florida was in handen van de USA Water Ski and Wake Sports die tegelijk het 100-jarig bestaan van de sport vierde. “De oorsprong van het waterskiën ligt trouwens in Florida. Een gelegenheid die men niet kon laten voorbijgaan zonder de nodige pracht en praal.” De skiërs van het Belgisch showteam komen uit zes verschillende clubs, waarbij het West-Vlaams Showteam en VVW Gierle de meeste skiërs afvaardigden.

Een viertrappiramide van het Belgische team, dat zijn maar liefst 24 skiërs samen achter één boot. © gf

Zij startten de show met twee prachtige viertrappiramides, dat zijn maar liefst 24 skiërs samen achter één boot, een huzarenstukje. Van de elegante balletlijn met 13 waterskiënde ballerina’s gaat het naar de spectaculaire jumps over de schansen. Van de kracht en evenwicht bij de doubles en trio’s tot het technisch enorm moeilijke swivelskiën, waarbij hun binding op hun ski volledig ronddraait.

“Showski omvat werkelijk alle facetten van topsport. Gedurende een uur brengen zij maar liefst 13 diverse acts. Al deze acts worden gebracht door een 35-koppig team, waaronder tevens de piloten en copiloten, showdirectors, en natuurlijk de vele skiërs. Dit maakt dat alle skiërs zeer multidisciplinair moeten zijn en in vele verschillende acts skiën.”

Freestyle jumper

Daar komt bij dat België als amateurteam – zonder topsportsubsidies – moet opboksen tegen professionele teams. Dat de USA opnieuw zou winnen, was een evidentie. Zij hebben een niveau waar geen enkel land wereldwijd aan kan tippen. Maar de strijd voor plaatsen twee, drie en vier was spannend en de score was dan ook zeer nipt. Na de show op zaterdag stond het Belgian Waterski showteam nog op een vierde plaats, maar met een zo goed als perfecte show op zondag konden ze opklimmen naar een knappe de derde plaats, goed voor de bronzen medailles. Naast de teamcompetitie werd er dit jaar ook voor het eerst een individuele competitie georganiseerd in de disciplines swivelski, adagio doubles en freestyle jump. Meerdere Belgische skiërs toonden knappe prestaties, met als sterkste resultaat een mooie vierde plaats voor de freestyle jumper Arne Van Maele uit Ruddervoorde van het West-Vlaams Showteam. (ACR)