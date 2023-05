West-Vlaams dansduo Yara Dewulf en Manon Neirynck is Belgisch kampioen

Yara Dewulf (14) is, nadat ze vorig jaar nationaal vice-kampioen werd, dit jaar Belgisch kampioen in solo geworden en deed daar nog eens goud bovenop in duo, samen met Manon Neirynck (16).

Meer dan 1.200 dansers uit alle uithoeken van ons land streden overigens het voorbije weekend in Lokeren voor de Belgische titels. Zowel moderne jazz-, show- en urbandansers kwamen in actie, net als in het discodansen. Er was voor elk wat wils. Van klassieke dans tot showdans, over disco, hiphop tot breakdance dat vanaf volgend jaar een onderdeel vormt van de Olympische Spelen in Parijs.

Om aan het Belgisch kampioenschap deel te nemen moest men wel geselecteerd zijn. Men kijkt hiervoor naar de prestaties uit het voorbije jaar. Yara Dewulf uit Waardamme, nabij Oostkamp begon aan het BK met het maximum van de punten. “Ze is een allround danser met een passie voor Moderne dans en had dit jaar iedere wedstrijd gewonnen, alsook het provinciaal en Vlaams kampioenschap bij de Federatie Danssport Vlaanderen in ons land”, vertelt haar moeder Claudia Houthoofd. Yara danst overigens verschillende stijlen, waarbij ze dit jaar ook al op het podium stond tijdens De Gala van de Gouden K’s en de Ketnet Zomertour.

Dit jaar knalde Yara Dewulf ook onmiddellijk met duopartner Manon Neirynck uit Roeselare. Ze kaapten alle eerste prijzen weg en werden tweede op het Vlaams kampioenschap. Nu is er dus de Belgische titel. “Door de jaren heb ik ondertussen een kast vol bekers, trofeeën en medailles. Ook van in disco. Dit was te heftig en ik ben daar dan mee gestopt. Het is vooral het genieten tijdens het dansen. Dat blijft voor mij het belangrijkste”, aldus Yara Dewulf.

Ze volgt een opleiding in De Dansacademie in Roeselare, waar men jongeren hun talenten verder laat ontwikkelen op schoolniveau. Zowel Yara als Manon doen alle stijlen dans, in de Hypnosis Dance Academy, een dans- en muscialschool in Roesalre die instaat voor het creëren en ondersteunen van talent.

De solo en duo modern is een choreografie van Morgane Descheemaker uit Wevelgem. Yara behaalde verder in solo met de wedstrijden Dancewaves en Fifth Avenue dancecompetition dit jaar eerste plaatsen. Ook in duo was er steeds een podiumplaats. “Het is druk voor Yara, maar die vele ritjes neem ik er heel graag bij”, besluit mama Claudia Houthoofd. (ACR)