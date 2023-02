Wesley is de zoon van wijlen darts-topper Luc Marreel: “Ik plan een memorial ter ere van mijn vader”

Nu darts ook in ons land aan het boomen is, wil Wesley Marreel (46) een memorial organiseren ter ere van wijlen zijn vader Luc die in de jaren tachtig tot de wereldtop behoorde. “Volgend jaar hoop ik zelf ook prof te worden”, zegt de man die de sport nu al volop aan het promoten is in café De Gilde in Beveren-Leie.

Dancing Dimi of The Hurricane, het zijn namen die je mogelijk al eens hebt horen vallen. Voor wie het hoort donderen in Keulen, zo worden Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts omschreven, twee Belgische darts-toppers. Het lijkt wel alsof het nu allemaal begint voor het darten in ons land, maar dat is niet zo. Luc – ‘Lucky Luke’ – Marreel ging hen voor. Omdat zijn naam niet op ieders lippen ligt, doet zijn zoon Wesley er nu alles aan om zijn vader de bekendheid te bezorgen die hij op basis van zijn prestaties ook verdient.

Vertel eens over jouw vader Luc Marreel die, sigaret tussen de lippen, in de vroege jaren tachtig de ene topprestatie na de andere neerzette.

“Hij was de eerste Belgische darts-speler die tot de wereldtop wist door te dringen. Helaas was dat lang voor darts hier aan interesse begon te winnen. Vogelpik stelde veertig jaar geleden nog niet al te veel voor als sport in ons land. De man in de straat volgde dat amper. In het darts-wereldje spreekt de naam van mijn vader wel nog tot de verbeelding. Nog steeds krijg ik op een wedstrijd vaak de vraag: ben jij niet de zoon van Luc Marreel?”

Nu laten darts-spelers zich graag ook opmerken met een opvallend kapsel of door hun gedrag. Hoe was hij?

“In die tijd was dat nog niet het geval. Spelers zagen er toen minder kleurrijk uit. Privé was mijn vader een vriendelijke behulpzame mens die van tijd tot stond zijn pintje dronk en altijd wel voor een grap te vinden was. Hij genoot van zijn reputatie als darts-topper en op café demonstreerde hij wel eens door vanop een barkruk aan de toog – op een meter of vier van het darts-bord – driemaal na elkaar een triple 20 te gooien. De omstaanders genoten daarvan.”

“Ik droom van een dartsacademie waar geïnteresseerden de knepen van het vak kunnen aanleren”

“Hij had veel geld kunnen verdienen, maar hij is op zeker ogenblik gestopt met darten op topniveau toen mijn moeder ongeneeslijk ziek werd. Hij is toen voor haar beginnen zorgen. Zo was mijn vader wel, altijd helpen waar het kon, zeker voor zijn vrouw die hij graag zag. Hij is tot aan haar dood, ruim tien jaar geleden, trouw aan haar zijde gebleven en het darts had hij toen al helemaal achter zich gelaten.”

Je bent in 1977 geboren. Herinner jij je veel van zijn glorietijd?

“Jazeker, bij tornooien in België of in Nederland ging ik altijd op pad met mijn vader. Mijn moeder was er ook altijd bij. Ik stond gefascineerd toe te kijken naar hoe hij wierp. Daar en toen is de liefde voor het darts bij mij ook ontstaan. Ook mijn moeder en broer kunnen goed overweg met de pijltjes. Nu ben ik er bijna dagelijks mee bezig en staan ook mijn vriendin en mijn dochter best wel hun mannetje bij het darten.”

Je bent zelf een niet onverdienstelijk darts-speler. Vergelijk jezelf eens met je vader.

“Hij was een tijdlang wereldtop, ik behoor tot de beteren in de streek hier. Ik train dagelijks om mijn niveau verder op te krikken. Ik had dit jaar al kunnen toetreden tot de PDC (Professional Darts Corporation of wereldwijde dartscompetitie, red.) maar ik wil eerst nog beter worden. Volgend jaar moet het dan wel zover zijn. Een stiekeme droom van mij is om ooit te kunnen deelnemen aan het wereldkampioenschap in het PDC World Darts Championship, het meest prestigieuze tornooi.”

Je wil je opwerpen als ambassadeur van de dartssport in ons land. Welke plannen heb je zoal?

“Eerst en vooral wil ik een Memorial Luc Marreel organiseren, ter ere van mijn vader. Dat is voor volgend jaar. Ik wil er enkele Belgische toppers bij halen dan, maar eerst moet ik nog voldoende sponsors zien te vinden. Een zaal heb ik al: OC ’t Klokhuis in Beveren-Leie. Voorts wil ik in het café een darts-academie ontwikkelen waar geïnteresseerden de knepen van het vak kunnen aanleren. Darts lijkt simpel maar is dat niet als je goede resultaten wil neerzetten. Ik speel ook nog met het idee om binnenkort een darts-tornooi voor vrouwen in te richten.”

Je bent geboren en getogen in Gullegem en woont nu sinds een aantal jaren in Beveren-Leie. Ken je Waregem al een beetje?

“Meer en meer, stel ik vast (glimlacht). Op mijn vrije avonden ga ik al eens darts spelen in het sportcafé van het jeugdcentrum in Waregem en in dat van het Leiestadion in Desselgem.”

(Freddy Vermoere)

Info: Wie Luc Marreel wil zien darten, kan filmpjes bekijken via YouTube.