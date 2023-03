Wereldtop Wakeboarden komt naar Knokke-Heist

Op zaterdag 1 en zondag 2 april organiseert Lakeside Paradise in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist de tweede editie van de Cold Water Classic. Meteen de start van het nieuwe watersportseizoen, niet alleen hier bij ons maar ook van het internationale wedstrijdcircuit. Het betreft een 4 sterren wedstrijd wat betekent dat het een officiciële manche is van het World Cup Circuit kabelwakeboarden en dat de wereldtop aan de start komt.

Het betekent dat wie in de Cold Water Classic voldoende punten scoort, mag je meedoen aan Europese en Wereld kampioenschappen. Zo’n EK of WK is voor Lakeside Paradise voorlopig nog toekomstmuziek, eerst willen ze met dit evenement Knokke-Heist en de Belgische wakeboarding scene echt verankeren op wereldvlak. Na de 3e plaats van Louis Eggerickx en de 1e plaats Van Lowa Van Cutsem – beiden ook Belgisch Kampioen – op de Wereldkampioenschappen in Thailand vorig jaar weet iedereen ondertussen dat België wakeboardtalent in huis heeft. Uiteraard wordt het vooral uitkijken naar dit tweetal. Zowel Surfers Paradise als de WSV, de overkoepelende federatie, namen alle nodige initatieven om lokale riders alle kansen te geven op een professionele ondersteuning. Lakeside Paradise liet de riders reeds de ganse winter toe om te trainen op de huidige opstelling.

De concurrentie zal echter niet mals zijn: ondertussen overstijgt het aantal inschrijvingen de vorige editie met meer dan 100 deelnemers uit 12 verschillende landen. De cash prijzenpot bedraagt 5.000€, verdeeld tussen de dames en heren. Enkele grote namen bij de heren zijn alvast de huidige world Ranking leader Carlo Husing Duits Kampioen Open Men, Maximilian Bamler Europees Kampioen Junior Men, Patryk Łojek Pools Kampioen Open Men en World Ranking Leader Junior Men. Bij de dames maakt Martina San Filip ,Zuid-Amerikaans Kampioen Open Ladies, haar opwachting. Noteer daarnaast uit zowat uit elk deelnemend land alle nationale kampioenen, en uiteraard ook alle Belgische kampioenen waaronder de allerjongste Vic Drooghmans, naast Emiel Lauwers, Ike Vanleenhove, Kaat Bastiaans en Pauline Appelmans, allen uit Knokke-Heist. Uiteraard staat ook het wakeskaten op het programma met als absolute uitblinker Dennis Hildebrand Duits Kampioen en World Ranking Leader Open Men.

De toegang is gratis, deskundige commentatoren praten het geheel aan elkaar en er is een groot scherm waar alle resultaten kunnen gevolgd worden. Vanaf vrijdag 31 maart zijn er open trainingen want de meeste deelnemers komen reeds in de loop van de week aan. Dit niet alleen om gewoon te geraken aan de baan en obstakels zelf, maar bovenal aan de “Cold Water” temperatuur waar de thermometer momenteel zo’n 7 graden Celsius aanwijst. Dit alleen al maakt de uitdaging alleen maar groter.

Op zaterdag 1 april zijn er de kwalificatieruns gevolgd door de 16e en kwartfinales en de last chance kwalificaties, om dan op zondag vanaf de middag te kunnen genieten van de halve en uiteindelijke finales. Elke wakeboarder of wakeskater gaat telkens op zijn of haar beurt het water in om gedurende 1 rondje van Kicker tot Kicker het beste van zichzelf te geven. Een vijfkoppige internationale jury beoordeeld de moeilijkheidsgraad van de uitgevoerde tricks en de hoogte van de sprongen, waarna de rider met de meeste punten doorgaat naar de volgende ronde.

Podiums en closing ceremonie zijn voorzien om 17 uur.