Wereldtop present op WK Indoor Karting in Kortrijk: “Een hele eer dat ze aan ons denken om dit te organiseren”

Van 25 tot en met 29 juli komt het WK Indoor Karting opnieuw naar België, namelijk op het prachtige circuit van Worldkarts in Kortrijk. Een van de grote favorieten is Mathias Grooten van het BlueStar Racing Team uit Harelbeke.

Het evenement, dat sinds 2005 bestaat, verzamelt elk jaar de allerbeste karters uit de hele wereld. Meer dan 129 deelnemers uit Australië, Brazilië, de VS en een groot deel van Europa zullen over tien wedstrijden strijden om de prestigieuze titel van wereldkampioen Indoor Karten.

Het is de Spanjaard Jon Del Valle, vorig jaar triomferend in Portugal, die er zijn titel zal verdedigen, maar daarvoor zal hij moeten opboksen tegen hele sterke piloten uit de Lage Landen. De afgelopen jaren zijn piloten uit België en Nederland héél vaak vooraan te vinden, en ook dit jaar zullen zijn trachten die titel op eigen bodem binnen te halen.

Niet voor het eerst in Kortrijk

Het is niet de eerste keer dat het WK neerstrijkt in Kortrijk, ook vijftien jaar geleden werd het op het toenmalige circuit van Flanders Indoor Karting georganiseerd, in twee categorieën. In de 70kg klasse ging de wereldtitel toen naar de West-Vlaming Gregory Laporte, terwijl de 90kg klasse gewonnen werd door de Turnhoutenaar Mathias Grooten. Die laatste doet dit jaar een gooi naar zijn derde wereldtitel, wat een unicum zou betekenen. “Ik kon me al eerder in 2008 en 2015 kronen tot wereldkampioen”, vertelt Mathias Grooten (35), ooit nog twee jaar wonend in Kortrijk waar hij aan Howest studeerde.

Ik denk dat de grootste tegenstand uit België en Nederland zal komen

“In 2008 was dit hier in Kortrijk. De kans is zeker niet onbestaand dat een derde titel mogelijk is, maar het zal niet gemakkelijk zijn. Ik denk dat de grootste tegenstand uit België en Nederland zal komen. Niet enkel het thuisvoordeel, maar ook de kennis van het circuit speelt een belangrijke rol. Vanaf vandaag rijdt iedereen twee kwalificatiewedstrijden. De top 48 stoot door naar de halve finales op zaterdag. Diezelfde dag volgt dan de finale voor de top 20, die zal beslissen wie zich een jaar lang wereldkampioen mag noemen, en een free entry wint naar het WK in Brazilië in 2024. Daar zou ik uiteraard heel graag naartoe gaan. Om dit te realiseren heb ik goeie hoop. De vorm is goed en ik heb goed getraind.”

Op zondag 23 juli was er de 6-uur durende landen uithoudingsrace (Nations Cup, red.). “Voor ons is dit goed verlopen, ook goeie generale repetitie dus”, gaat Mathias, uitkomend voor het BlueStar Racing Team uit Harelbeke, verder. “We eindigden met ons Nederlands team eerste, met het Belgische team waarvan ik deel uitmaakte, derde. Het liefst nemen we wel deel aan 24 uur wedstrijden met het team. Daarvoor doen we het.”

“Een eer”

Organisator Kristof Goethals is alvast bijzonder opgetogen dat zijn WorldKarts in Kortrijk geselecteerd werd om dit wereldkampioenschap te organiseren. “Het is alvast een hele eer dat ze ook nog maar aan ons denken om dit WK te organiseren”, vertelt Kristof trots. “Er moet dan ook voldaan worden aan de voorwaarden en alle verwachtingen. Dit is niet zomaar een wedstrijd die we organiseren. We werken met een heel professioneel team achter de schermen. Dit is sport op wereldniveau.”

“Bij ons kan je komen karten, recreatief en gepassioneerd. Onze infrastructuur en ons materiaal zijn dan ook top. Zo zit er op onze karts bijna geen verschil. Alles wordt hier perfect onderhouden en uitvoerig getest. De karts worden met gewichten uitgebalanceerd. Als je ziet dat wedstrijden met 100sten beslecht worden… De deelnemers aan het WK waren voor dit kampioenschap al drie dagen op het circuit aan het trainen, goed voor minstens vier uur per deelnemer”, aldus Kristof Goethals.