Wereldtop cable wakeboarden te gast in Knokke-Heist voor Lakeside Cold Water Classic

Het voorbije weekend had de eerste editie van de Lakeside Cold Water Classic plaats. Het ging om de eerste manche van de wereldbeker sedert 2019. In Lakeside Paradise in Knokke-Heist waren er circa 85 deelnemers uit elf verschillende landen aanwezig.

Iedere rider kreeg in verschillende poules twee beurten om het beste van zichzelf te geven via diverse airtricks en op de twintig diverse obstakels dat het Duinenwatermeer rijk is. Meteen één van de redenen om bij de top tien Cableparcs ter wereld te behoren en ook het talrijk opgekomen publiek geen moment te vervelen.

Acht Belgische medailles

Het was vooral uitkijken naar wat onze landgenoten konden doen tussen al dat internationaal geweld en hoe de regerende Europese en Wereldkampioenen zich na twee jaar zonder noemenswaardige competitie uit de slag konden trekken, met een prijzenpot van 6.000 euro te verdelen tussen de deelnemende dames en heren.

Van de 24 podiumplaatsen gingen er uiteindelijk acht medailles naar de Belgen, waarvan zeven voor het team Lakeside Paradise. Toch een mooi resultaat. Een eerste plaats was er bij wakeskate junior voor Louis Eggerickx, gevolgd door Noah Ferson en Ike Vanleenhove, die zich als 13 jarige bij de U 18 op het podium kon hijsen.

Ereplaatsen

Ken Van Accolyen werd tweede bij de masters wakeboarden, Belgisch Kampioene Pauline Appelmans werd schitterend derde in de open Wakeskate ladies, terwijl ze daarnaast een knappe tweede plaats behaalde bij de open ladies wakeboard. Ook Louis Eggerickx mocht een tweede maal het podium op vanwege een onwaarschijnlijke derde plaats bij de wakeboard open men.

Ook Loah van Cutsem (The Spin, Froidchapelle) behaalde een tweede plaats wakeboard junior dames. Wereld- en Europees Kampioen Sanne Meyer (NL) bleek onklopbaar bij de open dames, terwijl drievoudig Europees en tweemaal vicewereldkampioen Max Milde (GER) na een ijzingwekkende tweede run het pleit naar zich toetrok bij de open men, hij weerstond de druk na zijn vroege valpartij tijdens zijn eerste run. (ACR)