“Wereldtitel is een eerbetoon aan mijn mama”: maak kennis met West-Vlaamse wereldkampioen Strongman Gieljan Roose (29)

Hij oogt stoer, tilt probleemloos gewichten van honderd kilo of meer en is sinds vorig najaar ook wereldkampioen Strongman. Tijd voor een kennismaking met krachtpatser Gieljan Roose.

Het is halfweg oktober 2024 als Gieljan Roose zijn sportieve hoogtepunt bereikt in een enorme tent in Madrid. De 29-jarige Diksmuideling trok met bescheiden ambities naar het WK Strongman in Spanje, maar keerde zowaar met een gouden plak terug in de categorie tot 95 kilogram.

“Dat is vandaag nog steeds niet helemaal tot me doorgedrongen”, grijnst Gieljan. “Vooraf zei ik in een interview dat ik mezelf vijf procent kans gaf op de titel en dat vond ik eigenlijk nog te sterk uitgedrukt. Ik hield er gewoon helemaal geen rekening mee. Je moet weten dat ik een jaar eerder nog 17de was. Ik had nadien wel meer tijd in mijn sport geïnvesteerd en droomde ook sportief van meer, maar ik had nooit gedacht dat het zo snel kon gaan.”

Opgegroeid in fitness

Gieljan is opgegroeid als zoon van Ronny Roose en Marina Doom in Diksmuide. Vooral zijn mama heeft een groot aandeel in zijn sportieve engagement. “Door haar heb ik de sportmicrobe en bijhorende levensstijl met de paplepel meegekregen. Mijn mama was uitbater van de Total Gym in Diksmuide. Al op relatief jonge leeftijd maakte ik bijvoorbeeld kennis met een ontbijt met havermoutpap, proteïnepoeder en een beetje confituur om het enigszins eetbaar te maken. Smaakvolle shakes bestonden toen nog niet.”

“Helaas is mijn mama in augustus 2023 overleden. Het is op dat moment dat ik besliste om nog meer voor mijn sport te leven en er werkelijk alles uit te halen. Je mag mijn wereldtitel dan ook gerust een eerbetoon aan mijn mama noemen.”

Jiujitsu en golfsurfen

Dat Gieljan een topsportcarrière ambieerde, was al langer duidelijk. Alleen was het even zoeken in welke sport hij finaal zou doorbreken. “Op mijn zesde was ik al internationaal actief in jiujitsu, in mijn tienerjaren focuste ik me volledig op het golfsurfen. Hoewel ik nog maar twee jaar competitief aan Strongman doe, is de topsportmentaliteit me dus niet vreemd. Eten afwegen, de slaap verzorgen … Voor mij is dat allemaal evident geworden. Al besef ik heel goed dat anderen denken dat ik zot ben.” (lacht)

“Het lijkt trouwens alsof ik compleet uiteenlopende sporten beoefende, maar in de praktijk liggen ze best dicht bij elkaar. Het zijn drie individuele sporten waarin je je helemaal kan verliezen. Ik ben van nature nogal een ‘overdenker’ en vind het dan ook zalig om helemaal in het moment op te gaan. Daarnaast is het zowel bij vechtsporten, surfen als Strongman belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen kracht en techniek. En een laatste belangrijke factor is de mentaliteit. Volgens mij maakte uitgerekend dat het verschil op het WK in Madrid.”

“Tussen de kwalificaties en de finale zag je dat de zeven andere finalisten helemaal gek werden van de stress, terwijl ik al dolblij was dat ik bij de beste acht was. In tegenstelling tot hen maakte ik mij er ook helemaal niet druk over dat het warm en vochtig was in de tent. Ik beschouw zo’n competitie als naar de oorlog gaan. Daar is het toch ook niet belangrijk als het regent? Die mindset was volgens mij doorslaggevend om de titel te pakken.”

Tractorband kantelen

De naam van de sport Strongman is inmiddels enkele keren gevallen, maar wat houdt het precies in? Het blijkt een combinatie van verschillende proeven te zijn, waarbij de oerkracht van de deelnemers getest wordt. “Elke wedstrijd bestaat uit vijf of zes zogenaamde evenementen”, legt Gieljan uit.

“Pas een tweetal maanden vooraf weet je ongeveer wat je te wachten staat. Ik zeg ongeveer, want er is altijd nog een verrassingseffect. Zo wist ik voor het WK bijvoorbeeld dat we een tractorband van circa 320 kilogram zo snel mogelijk vijf keer moesten kantelen. Maar hoe groot of breed die band is, dat ontdek je maar ter plaatse. Idem voor de buis van 120 kilogram die we boven ons hoofd moeten tillen. Je kan dat nooit perfect simuleren. Wie koopt uiteindelijk een gloednieuwe tractorband om te kantelen in zijn fitness? Dat zou nogal een gekke investering zijn. Er zijn wel enkele proeven die regelmatig terugkeren, maar net de variatie maakt Strongman zo leuk. Powerlifters trainen bijvoorbeeld op één specifieke beweging, terwijl je bij Strongman het hele lichaam moet trainen.”

Eigen krachtsportclub

Dat Gieljan het serieus meent met zijn sport is overduidelijk. Dan rijst al snel de vraag of er in dat leven nog plaats is voor een partner of andere hobby’s. “Eerlijk is eerlijk: een pint gaan drinken met een vriend zit er zelden in”, lacht hij. “Maar ik heb het grote geluk dat ik mijn leven grotendeels rond mijn sport kan opbouwen. Mijn vriendenkring situeert zich voornamelijk in de sport, ik ben fulltime coach en leid de club Lift & Rise in Diksmuide.”

“Wij werken specifiek met mensen die zich willen verbeteren in powerliften, gewichtheffen of Strongman. Sinds mijn wereldtitel is daar ook een deeltje online coaching bijgekomen, zelfs voor internationale atleten. Maar de club is er zeker niet alleen voor hen. Ook gedreven beginners zijn meer dan welkom. Zolang de ingesteldheid goed is, zullen we goed overeenkomen.”

“Voorts wil ik ook mijn vriendin Saïdja graag eens uitvoerig bedanken voor haar steun tijdens dit volledige traject. Ik krijg van haar de ruimte om mijn ding te doen, maar ik besef echt wel dat het ook van haar opofferingen vraagt. Zij heeft dus zeker een groot aandeel in de wereldtitel die ik gepakt heb.”

Wereldrecordpoging

Op zijn 29ste is hij dus al wereldkampioen, maar aan ambitie en sportieve doelen ontbreekt het Gieljan niet. Zo hervat hij binnenkort weer de competities. “Na mijn tussenseizoen is het nog wat vroeg om in topvorm te zijn, maar de eerste doelen komen er inderdaad bijna aan. Eind januari is er het Belgisch kampioenschap Strongman, waarbij er geen gewichtsklassen zijn. Het zou natuurlijk mooi zijn om over alle categorieën heen de titel te pakken.”

“Nog belangrijker echter is het event begin februari in Duitsland. Daar ben ik uitgenodigd om twee wereldrecords aan te vallen. Een beetje voorbarig als je het mij vraagt, maar het is een kans die ik niet kan laten liggen. Concreet moet ik twee proeven afwerken. Bij de eerste proef moet ik een zogenaamde Atlas-steen van de grond tot aan mijn schouder tillen en bij de tweede moet ik een Atlas-steen over een lat van 1m20 heffen. Voor dat laatste staat het wereldrecord bijvoorbeeld op tweehonderd kilogram, zo’n steen moet ik gewoon eens in mijn handen hebben. Het staat vast dat de Belgische records daar zullen sneuvelen, maar een wereldrecord is volgens mij maar binnen enkele jaren mogelijk. Ik heb nog tijd, want in Strongman bereiken velen hun piek maar rond de 35 jaar.” Dat belooft.