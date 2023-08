Wereldrecordpoging Matthieu Bonne uitgesteld door felle wind

De wereldrecordpoging van ultrasporter Matthieu Bonne, die zo lang mogelijk zonder hulpmiddelen aan één stuk wilde zwemmen, is uitgesteld naar donderdagochtend 9 uur (Belgische tijd). De Griekse weerdiensten voorspellen vandaag, woensdag, immers windkracht 6 in de Golf van Korinthe, waardoor zwemmen veel te gevaarlijk zou zijn. “Het is jammer, maar de risico’s zijn te groot”, zegt Matthieu Bonne. “Gelukkig is uitstel geen afstel.”

Matthieu Bonne, redder bij LAGO Brugge Olympia, wil de komende dagen het wereldrecord van de Olympische zwemmer Neil Agius van de tabellen zwemmen. Die legde twee jaar geleden liefst 125,7 kilometer aan een stuk af. Bonne, die eerder al als eerste ooit de hele Belgische kustlijn afzwom, vorig jaar nog acht volledige triatlons aflegde op de verschillende Canarische Eilanden in acht dagen tijd en dit jaar ook even het wereldrecord fietsen op 1 week tijd brak, wil beter doen. Zo wil hij minstens 127 kilometer zwemmen, zonder wetsuit, rust of hulpmiddelen zoals een sporthorloge.

Eten moeilijk

Bonne koos voor zijn recordpoging bewust voor de Griekse Golf van Korinthe. Daar kan hij meer dan 100 kilometer in een rechte lijn zwemmen, wat het de ideale locatie maakt voor deze uitdaging. Maar de weergoden zijn hem even niet gezind. Normaal gezien zou hij woensdag om 11 uur Belgische tijd van start gaan, maar de wind heeft er anders over beslist. De Griekse meteorologische diensten voorspellen op zijn traject immers windkracht 5 tot 6, wat overeenkomt met een snelheid van 50 kilometer per uur. Bovendien verwacht men golven van wel twee meter hoog.

“Zwemmen is in die omstandigheden bijna onmogelijk en ook eten lukt dan nog nauwelijks. Eten is tijdens het zwemmen sowieso al een kunst. Voor deze tocht is het absoluut nodig om ieder half uur te eten en te drinken, anders val je zonder energie. Het risico op complicaties is door de golven en wind gewoon te groot”, aldus Matthieu Bonne.

Vanaf donderdag alles geven

Het team van Matthieu Bonne volgt de weersvoorspellingen van het Griekse KMI op de voet. Dat had in de loop van dinsdagavond al beter nieuws: de wind zou momenteel in sterkte afnemen, waardoor de wereldrecordpoging donderdag kan doorgaan. Behalve als het weer plots toch zou omslaan, duikt Matthieu om 9 uur Belgische tijd het water in. Dat heeft nog steeds in de toplagen een aangename temperatuur van 26,5 à 27 graden. Als alles goed gaat, zal Matthieu tussen de 48 en 72 uur onderweg zijn.

“De keuze om ons tijdschema om te gooien was noodzakelijk, maar we laten de moed zeker niet zakken. We geloven nog steeds volop in een goede afloop, maar dan moeten zowel Poseidon als de windgoden ons gunstig gezind zijn”, besluit Matthieu Bonne.