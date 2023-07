Wereldprimeur voor RBSC Duinbergen: Europees kampioenschap Nacra 15 en wereldkampioenschap Nacra 17 U24 komt naar Knokke-Heist

Deze zomer, van 23 juli tot en met 28 juli, komt de Youth Olympic Nacra 15 catamaran, naar RBSC Duinbergen waar het Europees kampioenschap zal plaatsvinden. Ook de Olympic class catamaran, de Nacra 17 zal in actie komen tijdens het Nacra 17 U24 Wereldkampioenschap. Dat zowel de Youth-Olympic class als de Olympic Class hun kampioenschap op hetzelfde water in dezelfde periode zullen varen is een wereldprimeur.

De Nacra 15 is een snel groeiende catamaran klasse die een grote internationale belangstelling kent bij alle jeugdzeilers vanaf +- 15 jaar. Deze klasse is de instap voor heel wat Olympische zeilers op jonge leeftijd. De officiële wedstrijden worden steeds in mixed teams gevaren, waardoor de zeilsport volop inzet op gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de sport.

Ook in de Nacra 17 class wordt er in mixed teams gevaren. De Nacra 17 catamaran heeft een lengte van 17 voet (5.25m) en beschikt over foils (kromme zwaarden) die voor een opwaartse lift zorgen waardoor de boot gaat ‘vliegen’ en zeer indrukwekkende snelheden haalt.

80 inschrijvingen

Voor dit kampioenschap hebben zich al 80 boten vanuit 14 verschillende landen ingeschreven: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië, Zwitserland, Hongarije, Tsjechië, Amerika, Brazilië, Australië, Tahiti en China. In totaal zullen 13 Belgische teams deelnemen aan het kampioenschap.

160-jarig bestaan

De Royal Belgian Sailing Club Duinbergen is heel blij en fier om al deze enthousiaste jeugdzeilers alsook toekomstig Olympische zeilers, in het jaar van zijn 160-jarig bestaan, te mogen verwelkomen tijdens dit kampioenschap van 23-28 juli 2023. (DM)

