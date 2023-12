Wereldkampioen Yves Ngabu (35) daagt YouTube-bokser Jake Paul (vriend van topschaatster Jutta Leerdam) uit voor ‘Rumble in the Jungle’

Jake Paul (26), ook wel de YouTube-bokser genoemd, mepte vorig weekend zijn tegenstander Andre August na 2,5 minuut al knock-out tegen het canvas. Straf is dat hij ook voorspeld had dat de kamp geen ronde zou duren. Roeselarenaar Yves Ngabu (35) daagt het Amerikaanse internetfenomeen nu uit. “Mijn manager spoorde me aan om hem uit te dagen voor een gevecht”, zegt de regerende IBO-kampioen. Meer zelfs. Met ‘Rumble in the Jungle’ refereert men aan de legendarische kamp tussen Muhammad Ali en Georges Foreman in Kinshasa, volgend jaar al 50 jaar geleden.

Ngabu is geboren en getogen in Roeselare, maar heeft roots in Congo. Hij vecht nu ook onder de dubbele nationaliteit en wil maar al te graag een kamp betwisten in het land waar zijn ouders en ook zijn oudste broer en zus zijn geboren. Dat allemaal vooraleer papa Jean-Pierre via RSC Anderlecht als voetballer bij FC Roeselare belandde.

Yves startte ook als voetballer, maar zet nu al een tijdje alles op het boksen. Na een carrière waarin hij ook wat moeilijke momenten kende maar altijd terugvocht, pakte hij begin september dus de IBO-titel. En die wil hij maar al te graag verdedigen tegen Jake Paul. Die won dus afgelopen weekend op indrukwekkende wijze (zie hieronder) tegen zijn 35-jarige landgenoot Andre August. Hij mepte zijn tegenstander in een mum van tijd neer, iets wat Yves Ngabu ook al deed toen hij in een kamp op Schiervelde zijn opponent letterlijk uit de ring sloeg.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De Amerikaan Jake Paul is natuurlijk een indrukwekkende en fel getatoeëerde verschijning, maar vooral ook een YouTube-fenomeen. Als tiener maakte hij al furore op het video-platform, verzamelde zo een aanhang van miljoenen volgers en boerde zich zo ook rijk. Hij staat nu in het lijstje van sportieve grootverdieners, maar zijn fortuin verzamelde hij dus vooral als influencer. Ook zijn broer Logan is een bekende influencer.

Relatie met topschaatster

De professionele sportcarrière van Jake nam nu ook een hoge vlucht, hij won zopas zijn achtste profkamp en verloor enkel van Tommy Fury. De Brit won op punten, maar wel een ‘split decission’, dus niet unaniem.

Dat Jake Paul een relatie heeft met Jutta Leerdam gaf zijn bekendheid ook in onze regionen nog een extra boost. De topschaatster bezorgde onze noorderburen al wereldtitels en een zilveren olympische medaille. Maar de knappe sportster speelt ook haar looks uit op sociale media. Ook zij heeft op Instagram ruim vier miljoen volgers, ze deelt er ook vaak kiekjes met haar Amerikaanse vriend.

Jake en Jutta in een innig momentje aan de rand van de schaatsbaan. © Instagram

Of het ook effectief tot een kamp zal komen tussen deze twee cruisergewichten, zal nog moeten blijken. In de bokssport speelt het geld vaak de doorslaggevende factor. Maar het ballonnetje dat het management van Yves Ngabu opliet, was alvast een verdienstelijke poging. En wie weet…