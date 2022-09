Wereldkampioen Stoffel Vandoorne gehuldigd in Roeselare: “Leuk om de fans te ontmoeten”

Als ‘stad der wereldkampioenen’ organiseerde Roeselare zaterdagavond een Meet & Greet en huldiging voor Stoffel Vandoorne. De autocoureur werd op 14 augustus wereldkampioen in de Formule E, dat is de geëlektrificeerde tegenhanger van de Formule 1. Voor Vandoorne was het vooral een blij en kort weerzien met zijn thuisstad, want echt veel tijd om na te genieten van zijn wereldtitel zat er momenteel nog niet in. “Het is al heel druk geweest. Na de wereldtitel ben ik bijna nog geen enkele dag vrij geweest, maar dat hoort er uiteraard wel bij.”

Stad Roeselare is terug een wereldkampioen rijker. Niet toevallig, want Roeselare wordt niet voor niets ‘stad der wereldkampioenen’ genoemd. Deze keer wel geen wereldkampioen uit het wielrennen, maar wel rechtstreeks uit de autosport. Stoffel Vandoorne, afkomstig uit de Roeselaarse deelgemeente Rumbeke, kroonde zich op 14 augustus tot Champion of the world in de Formule E. Een autosportklasse, die nog maar sinds 2014 bestaat en enkel elektrische auto’s bevat. Een unicum dus voor onze landgenoot!

“Het is altijd mijn doel geweest om voor het wereldkampioenschap te vechten, maar een paar jaar geleden had ik wel niet verwacht dat dit in de Formule E zou zijn”, opent Stoffel Vandoorne. “Toen had ik eerder gedacht dat dit in de Formule 1 zou zijn, maar het is nu zo. Mijn periode in de Formule 1 was niet in de beste omstandigheden, maar dat had ik helaas niet zelf onder controle. Nu heb ik een mooie kans gekregen bij Mercedes om hun project in de Formule E uit de grond te stampen. Ik ben dan ook zeer blij dat we het hebben kunnen afsluiten met een rijders- en constructeurstitel.”

Constante prestaties

Voor Vandoorne werd het vooral een seizoen op de regelmaat. De West-Vlaming behaalde slechts één zege, maar stond wel acht keer op het podium. “Ik ging doorheen het volledige seizoen elke wedstrijd voor de overwinning, maar de constante prestaties waren wel belangrijk. Dit seizoen pakte alles mooi uit, waardoor ik heel vaak podium of top vijf gereden heb. Moest ik niet in zo’n titelstrijd verwikkelt geraakt zijn, had ik wellicht wel nog wat meer voor de overwinning kunnen strijden. Maar zonder deze constantheid was ik wellicht ook geen wereldkampioen geworden.”

Hoewel Stoffel Vandoorne nu een wereldtitel op zak geeft, is er nog geen 100% zekerheid voor komend seizoen. Mercedes stopt er namelijk mee binnen de Formule E. “Wellicht blijf ik wel binnen dezelfde klasse. Mijn toekomst ligt daar”, gaat Vandoorne verder. “Bij welk team ik volgend jaar zal uitkomen, kan ik helaas nog niet vertellen. De bedoeling is uiteraard wel om bij een ander competitief team terecht te komen.”

Speciaal gevoel

Later op de avond stond dan de Meet & Greet huldiging op het programma. Iets waar Stad Roeselare uiteraard mee wou uitpakken naar het grote publiek. Vandoorne zelf had er vooral het raden naar hoe massaal de fans zouden opkomen, maar vooraf liet hij wel al blijken dat dit hem een speciaal gevoel geeft. “Het is altijd leuk om de fans te ontmoeten”, gaat hij verder. “Naar de wedstrijden zelf is het niet altijd even eenvoudig om af te zakken, want het is meestal niet zo dichtbij. Vandaag krijgt iedereen zo ook eens de kans om ook eens m’n wagen van dichtbij te zien.”

Echt veel tijd om vaker af te zakken naar Roeselare zit er helaas niet meer in voor Vandoorne. Maar als de West-Vlaming dan eens in het land is, dan hoort een bezoek aan zijn thuisstad er wel altijd bij. Op die manier blijft de band met Roeselare nog steeds aanwezig. “Ik woon nu al acht jaar in het buitenland. Een band blijft er ergens wel altijd, aangezien mijn ouders nog steeds in Rumbeke wonen. Als ik naar België kom, kom ik wel altijd eens naar hier. Maar echt lang is dat dan uiteraard ook weer niet. Nu ben ik hier vrijdag aangekomen en morgen, zondag, vertrek ik al terug. Ondertussen ben ik dit wel al gewoon. Ik ben altijd blij om hier een paar dagen te zijn, omdat ik dan wat van de drukte weg ben. Maar ik ben ook wel iemand die graag bezig is. Dus als ik hier dan een paar dagen ben, vind ik het ook weer niet erg om terug te vertrekken naar de volgende bestemming”, besloot Vandoorne. (MB)