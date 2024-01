Wendy Decender met ambities naar het BK darts

Het Belgisch kampioenschap darts heeft op 6 en 7 januari plaats in de Omnisporthal van Sport Vlaanderen in Gent. Meer dan 600 mannen en meer dan 150 spelers in de andere singlecategorieën nemen er deel. Op het BK voor vrouwen is het uitkijken naar de prestatie van Wendy Decender uit Zandvoorde.

Wendy Decender (50) is gehuwd met Stephane Ferrant, is moeder van drie kinderen en werkt bij Versmarkt Delva in Veurne. Als dartsspeelster is ze ingeschreven in het Oostendse café Armenonville. “Na een ernstige ingreep in maart heb ik besloten om het darts weer op te pikken nadat ik daar ooit als een 14-jarige mee begon”, vertelt ze.

“Dankzij de steun van mijn echtgenoot, kinderen en vrienden gaat het sinds juni competitief in een stijgende lijn, met finales op verschillende tornooien.” Zo was Open Sluis van SterkDarts een topper en op een mastertornooi in Kuurne werd Wendy tweede.

Professionalisering

Ferdie Boffel van het Brugse management van wereldkampioen Andy Baetens ziet in haar ondertussen potentieel als dartsspeelster. “Ferdie zal mij voorzien van diverse trainingen. Cuesoul zorgt als enige sponsoring voor materiaal. Beetje bij beetje begint het serieus te worden.”

Met veel bewondering voor de Britse Fallon Sherrock neemt Wendy een eerste keer aan het BK deel. “Ik verwacht een hoog niveau. Verder speel ik graag onder druk. Vorige week dinsdag op een tornooi in Zonnebeke stond ik 3-0 achter. Mijn boost is dan om de knop om te draaien en voluit voor winst te gaan.”

In aanloop naar het kampioenschap heeft Wendy thuis de trainingen opgedreven, naar twee, drie uren per dag. “Nu ik progressief aan het werk ben, lukt dat wel. Alsook met de steun van mijn werkgever. Als ik op zaterdag een tornooi wil spelen, krijg ik hiervoor vrijaf.”

Tornooi in Oostende

Wendy en haar vriendin Annie Scherrens organiseren overigens op 4 februari ten voordele van hun beiden als best friends forever on the road een dartstornooi met een prijzenpot van 1.000 euro in café ‘t Centrum in de Korenbloemlaan in Oostende. (ACR)