Weldra groen licht voor tweede golfterrein in Knokke? Paul Gheysens bereidt zich alvast voor en daar moeten de paarden voor wijken

Knokke Hippique – één van de topevenementen tijdens de zomer in Knokke-Heist – gaat dit jaar niet door. Dat maakt de organisatie bekend. De reden is wel opvallend te noemen, want de plannen voor een tweede golfterrein van bouwmagnaat en organisator Paul Gheysens zitten daar voor veel tussen, zo blijkt.

Knokke Hippique is de jaarlijkse hoogmis voor paardenliefhebbers. Van binnen- en buitenland komen toeschouwers jaarlijks afgezakt naar Knokke-Heist om het evenement bij te wonen. Vorig jaar werd er nog voor de eerste keer in vijf jaar een Nations Cup georganiseerd. Het paardenevent heeft dan ook internationale uitstraling.

Maar in de zomer van 2023 blijven de paarden en ruiters weg van de site langs de Nieuwstraat, zo maakt de organisatie zelf bekend. “Door onvoorziene omstandigheden is het team van Knokke Hippique genoodzaakt om de editie van dit jaar op te schuiven naar 2024. Er kan onder andere geen kwaliteitsvol terrein gegarandeerd worden, iets waar de organisatie streng op toekijkt. Knokke Hippique is een grootse internationale wedstrijd voor paardenliefhebbers”, klinkt het in een mededeling.

Golfterrein

De reden voor het uitstel is wel opvallend te noemen. Wat blijkt? Paul Gheysens, vastgoedmagnaat en mede-organisator van het event, wil de terreinen namelijk vrijhouden voor de start van de bouwwerken van de tweede golf in Knokke-Heist. Dat bevestigt ook schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (GBL).

Enkele maanden geleden greep Gheysens nochtans naast een vergunning voor het prestigieuze project. In haar oordeel stelde bevoegd minister Zuhal Demir dat de geplande ophogingen en wijzigingen van het polderlandschap en het afwateringssysteem een te grote verstoring met zich meebrengen. “Het golfproject integreert zich niet in het polderlandschap, maar neemt het in”, motiveerde ze.

Maar het vertrouwen bij de bouwmagnaat is groot dat hij de komende weken wél een vergunning krijgt. In oktober vorig jaar diende hij daarvoor een tweede aanvraag in. En daarin zou tegemoetgekomen zijn aan enkele aandachtspunten in het dossier. Onder andere de hoogte van bepaalde gebouwen zou aangepast zijn.

De plannen omvatten 18 holes voor internationale wedstrijden en een executive parcours van 9 holes. Daarbij komen een clubhuis, een oefenterrein, een onderhoudsgebouw met flats voor het personeel en een apart fitnessgebouw.

Eenmaal de vergunning op zak, wil de bouwheer zo snel als mogelijk starten met de aanleg van het golfterrein en alles errond. En laat die terreinen nu net de locatie zijn waar Knokke Hippique normaal zou plaatsvinden. Resultaat? Geen paarden deze zomer op de site.

Volgend jaar

Het uitstel betekent evenwel niet dat Knokke Hippique definitief verdwijnt uit de kustgemeente. “We zijn vastbesloten om een onvergetelijke ervaring te creëren voor onze bezoekers, en hopen die volgend jaar met jullie te kunnen delen”, deelt de organisatie nog mee.

Voor de kustgemeente betekent het wel een tegenslag, want het event lokt jaarlijks heel wat volk richting Knokke-Heist. Met de komst van Cirque du Soleil staat er voor deze zomer wel al een waardig alternatief klaar. “Het blijft wel de bedoeling dat Knokke Hippique vanaf volgende zomer een andere, vaste stek krijgt in onze gemeente”, geeft schepen Anthony Wittesaele nog mee.

(MM)