Weg naar titel ligt open voor HO Beitem

Zaterdag won het meisjesteam U14M van krachtbalclub Hoger Op Beitem de topper tegen eerste achtervolger Ichtegem met 20-15. Het team startte zenuwachtig aan de wedstrijd en kon pas in de tweede helft op voorsprong komen. Zodra de kloof gemaakt werd, speelden ze meer relaxed en wonnen ze verdiend. Als het team de laatste wedstrijd van de reguliere competitie wint van Menen, dan kan het als reekswinnaar de play-offs aanvatten.

Jeugdwerking

“Momenteel staan we op kop in de reguliere competitie, na overwinningen tegen de twee directe achtervolgers Ichtegem en Koekelare”, aldus coach Robbe Vander Stichele. “In de nacompetitie gaan we vol voor het kampioenschap. We strijden nog op twee fronten, maar in de Beker wacht ons een zware uitdaging na een voor ons minder gunstige loting. We zitten immers in de boomstructuur aan de zijde met de sterkste teams. Maar we zullen alles geven en ik heb veel vertrouwen in mijn meisjes. Onze sterkte is waarschijnlijk ons knappe verdedigende werk en een flexibele aanval, waardoor we proberen onze titeldroom waar te maken.”

“Eigenlijk ben ik nog het meest trots op onze uitstekende jeugdwerking. Alle meisjes die nu bij onze U14 spelen hebben onze jeugdreeksen doorlopen. Ze zijn gestart bij de U18/U10 en zijn nog altijd actief. Onze club zet heel erg in op de jeugd. Zo hebben we in elke reeks minstens één team dat in de wekelijkse competitie speelt, zowel bij de jongens als bij de meisjes. Dit vraagt een goede structuur en die hebben we ook. Elk team heeft een vaste coach en als er eens een coach afwezig is, dan wordt deze plaats mooi ingenomen zonder aan kwaliteit in te boeten. Als jeugdproduct van krachtbalclub Hoger Op Beitem draag ik dan ook graag mijn steentje bij tot dit sportieve succes. Het is dan ook heel leuk te zien dat veel van onze spelers succesvol doorgroeien naar ons eerste team. De toekomst van onze club is verzekerd.” (JV)