“Wedstrijd tegen Sasja is altijd moeilijk”

HBC Izegem kon zaterdagavond in een spannende wedstrijd in en tegen Sasja in de laatste minuten zijn voorsprong niet meer behouden. Het werd 24-23. Er is een zekere teleurstelling na een goede partij, maar coach Robin Mathijs blijft toch liever nog een jaar in eerste nationale.

“Een wedstrijd tegen Sasja op verplaatsing is altijd moeilijk”, opent coach Robin Mathijs. “Maar we hebben de hele wedstrijd kunnen meegaan met Sasja en stonden bijna de hele tweede helft voor.”

“Op het einde werd er ook een penaltyfout voor ons niet gefloten. We wijzigden het systeem en dat werd niet zo goed uitgevoerd waardoor de tegenstander weer in de wedstrijd kon komen.”

“Een tweede plaats was sowieso al moeilijk en nu loopt Sasja nog verder uit met een wedstrijd minder gespeeld. Maar in de play-offs zien we wel wat er mogelijk is. In ieder geval wil ik toch nog niet direct overgaan naar de BeNe-Liga want daar zijn we nog lang niet klaar voor.”

