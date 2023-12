Waterpolo Oostende ambieert de Super League

ROSC staat in het waterpolo momenteel aan kop in tweede afdeling nadat het vorig seizoen de degradatie uit de hoogste afdeling niet kon vermijden. “Na de reguliere competitie komen er wellicht nog play-offs. Al is het nog niet duidelijk op welke manier”, aldus Bram Verschelde.

De Bruggeling verhuisde samen met zijn broer Bert Verschelde in de zomer van 2020 van de waterpoloploeg van de Brugse Zwemkring naar de Royal Ostend Swimming Club. Bert is ondertussen gestopt. Bram behoort met zijn 28 jaar tot een van de anciens bij de kustploeg.

Hij werkt in Varsenare als zelfstandig kinesitherapeut. Waterpolo blijft na al die jaren zijn passie en hij pendelt graag naar Oostende. “Bijvoorbeeld tijdens het coronajaar hebben we maar twee wedstrijden gespeeld. Toen werd duidelijk hoe hard ik de sport miste, bij nu toch wel weer een heel toffe bende. Ik zie mij toch nog wel even aan waterpolo doen. Mijn verhaal is nog niet ten einde”, zegt Bram, die even terugblikt naar vorig seizoen.

Drie punten

“Tijdens de eindronde was het voor ons op. Het ging niet meer en we konden de degradatie niet vermijden. Meteen daarna zaten we samen om onze plannen voor dit seizoen kenbaar te maken. Iedereen besloot unaniem dat we voor het kampioenschap zouden gaan, om onze plaats in de Super League weer in te nemen.”

ROSC, dit jaar getraind door Koenraad Vandaele die doorschoof van bij de jeugd, is alvast goed op weg. Tegen Hasselt, als een rechtstreeks concurrent, werd twee keer gewonnen. Zij staan nu derde. Tegen Strombeek, nu tweede in de rangschikking, werd in eigen bad gewonnen.

“We hebben tot nog toe nog geen steken laten vallen. Hopelijk biedt de terugronde hetzelfde: iedere match gefocust zijn, proberen vlug het verschil te maken en de score vasthouden.”

“We moeten niet rekenen of tellen, want dat heeft ons vorig jaar de das omgedaan. Dus elke match voor de drie punten gaan. Als je alles wint, hoef je geen som te maken en is de Super League volgend seizoen opnieuw voor ons”, besluit Bram Verschelde zelfverzekerd. (ACR)