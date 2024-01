Warre Van Damme over zilver op EK shorttrack: “Mooi verjaardagsgeschenk”

Op het Europees kampioenschap shorttrack in het Poolse Gdansk veroverden de Belgische mannen zilver in het slotnummer op de aflossing. Een knappe eerste Europese medaille overigens voor de mannenploeg in de relay. Warre Van Damme uit Assebroek maakte deel uit van het viertal.

Warre Van Damme, lid van Shorttrackclub Kristallijn Gent (SKTG), beleefde op het EK shorttrack een heel intens moment. Op de dag dat hij 21 jaar werd schaatste hij in de aflossing naar een zilveren medaille. “Het was een mooi verjaardagsgeschenk”, vertelt hij. “Om dat in team te doen, maakte het nog specialer. Het was een beloning omdat je daar samen naar toe werkt.” Naast Enzo Proost, Adriaan Dewagtere, Ward Pétré en Stijn Desmet. Die laatste pakte in het slot nog uit met een geweldige versnelling, maar kwam 0.02 seconden tekort voor het goud dat naar Nederland ging. “Dit zorgde wel een beetje voor een dubbel gevoel, omdat we extreem dicht bij de Europese titel waren. Er kwam zelfs een fotofinish bij te pas. Maar toch zijn we tevreden met deze prestatie op het EK, waar ons land sterk in de prijzen is gevallen. We waren met zeven schaatsers en hebben met zijn allen een medaille kunnen behalen.”

Extra vertrouwen

Voor de komende wereldbekerwedstrijden in februari (Dresden en Gdansk) staan de mannen in de aflossing met dezelfde ambitie aan de start als voor het EK, al kunnen ze daar extra vertrouwen uithalen. “Individueel is het voor mij nog altijd belangrijk het hoofdprogramma te halen. Op de relay moeten we realistisch zijn dat top acht het minimum is en dat we op een A-finale mikken, net zoals in Seoel.” Halfweg maart volgt dan nog het WK in Rotterdam. “Ik ben nog niet zeker van een selectie. Ik hoop mij tijdens de laatste twee wereldbekers te kunnen plaatsen”, besluit Van Damme vanuit Boedapest waar hij het vervolg van het seizoen met de nationale ploeg aan het voorbereiden is. “Tot aan het WK ben ik niet meer in ons land.” (ACR)