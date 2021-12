Warre Govaere uit Moerbrugge kroont zich tot nationaal judokampioen U15 -34 kg

In Herstal vond onlangs het Belgisch kampioenschap judo bij de jeugd plaats. Warre Govaere uit Moerbrugge (Judoschool Marcel Degroote) behaalde bij de U15 in -34kg een gouden medaille.

Warre Govaere werd zowel provinciaal als Vlaams kampioen in zijn leeftijdscategorie en versloeg in de finale van het BK zijn tegenstander, Arjen Allewaert van Judo Izegem, met ippon. Ferre Lagrou van JC Olympia Brugge pakte brons. “Warre is iemand met talent. Hij heeft aanleg voor judo en komt regelmatig trainen. Hij volgt de judotalententrainingen van Judo Vlaanderen en de judostages bij Sport Vlaanderen, KAVVV en Fedes”, weet voorzitter Rudy Everaert van Judoschool Marcel Degroote die binnenkort wordt versterkt met een gediplomeerde trainer.

Ik deed mee voor het plezier en had duidelijk een goede dag

Warre (13), die schoolloopt in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge, begon in navolging van zijn broer in het eerste leerjaar met judo. Dit is zijn eerste grote titel, zij het buiten zijn verwachtingen. “Ik deed mee voor het plezier en had duidelijk een goede dag”, blijft de nationale judokampioen bescheiden.

Mentaliteit

Voorzitter Rudy Everaert is trots op zijn jonge judoka. “We zijn de enige club in Brugge en omstreken die een Belgisch kampioen in de rangen heeft. Het was op zich een verrassing, maar ik had toch een goed buikgevoel. Zeker op het BK. Warre had die dag de juiste mentaliteit en ingesteldheid. En won eigenlijk gemakkelijk al zijn kampen met ippon.”

De nationale titel is de kroon op het werk voor de judoschool die een moeilijke periode achter de rug heeft. Enerzijds door corona, anderzijds omdat de mattenzaal in de Valkaart in Oostkamp werd omgetoverd tot vaccinatiecentrum. Dus moest men op zoek naar een alternatieve locatie. Die werd begin november gevonden in de voormalige feestzaal ’t Boldershof in Oostkamp. “Ik wil de burgemeester en het schepencollege bedanken omdat zij een oplossing vonden.”

Trainingen

Op woensdag en zaterdag hebben er van 17 tot 19 uur judotrainingen plaats voor respectievelijk beginnelingen tot 11 jaar en gevorderden en beginnelingen vanaf 12 jaar. In Sport Vlaanderen in Assebroek wordt door Rudy Everaert als hoofdlesgever binnen de Vlaamse trainersschool op donderdag G-judo aangeboden. (ACR)