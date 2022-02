Waregemse projectontwikkelaar wordt hoofdsponsor van de Belgische Hockey League

Zeg niet langer Top Hockey League tegen de Belgische hoogste hockeyafdeling, maar wel: de ION Hockey League. De competitie krijgt een nieuwe naam, vernoemd naar het Waregemse bedrijf ION. De projectontwikkelaar wordt voor minstens drie seizoenen lang hoofdsponsor van de competitie. “We doen het niet enkel voor ons merk in beeld te laten komen.”

ION is een Waregems bedrijf gevestigd in de Vredestraat. Het houdt zich bezig met het ontwikkelen van projecten en het investeren in vastgoed. Hockey is niet meteen het eerste wat je zou linken aan het bedrijf, maar ION is wel al actief als sponsor in het basketbal. “We hebben altijd het gevoel gehad dat hockey als sport goed overeenstemt met ons merk en de waarden waarin we geloven”, vertelt Davy Demuynck, CEO van ION. “Het is een zeer eerlijke sport, met veel respect en sportiviteit. Enkele van de waarden die we dagelijks ook binnen ons bedrijf terugzien. Hockey is een familiesport met een sterk generatie-DNA. In veel van onze projecten vinden we datzelfde generatieproces terug, waarbij investeerders nadenken over hun gezin en hun toekomst.”

Professionalisering

Met deze stap wil het hockey net zoals andere sporten de stap richting professionalisering zetten. Daarnaast zal de zichtbaarheid van de sport vergroten met het gebruik van slimme camera’s. Op termijn moet de samenwerking tussen ION en de hockeycompetitie resulteren in een win-winsituatie voor beide partijen. “We willen uitgroeien tot de beste hockeycompetitie ter wereld”, zegt een vastberaden Cédric Deleuze, voorzitter ION Hockey League. “Met ION hebben we nu de juiste partner gevonden om die ambitie waar te maken en een nieuw hoofdstuk te schrijven voor de Belgische hockey league.”

Naast de financiële inbreng van ION dragen hun medewerkers ook een steentje bij. Ze werken mee aan de digitale ondersteuning van de competitie en aan een nieuwe website voor de hockey league. De hele beleving voor de fans wordt naar een hoger niveau getild en na elke wedstrijd zal een ION Man of the Match worden gekozen, de beste speler uit die bepaalde wedstrijd. “De televisiedeals met Proximus, VOO, Telenet en Sporza zijn zeer interessant voor ons merk, maar we zijn er niet louter om met onze naam in beeld te komen”, zegt Kristof Vanfleteren, de andere CEO van ION. “We willen in woord en daad aantonen dat wij een partner zijn die voor 100 procent mee zijn schouders zet onder een project. Daarnaast zien we het ook als een echt partnership. Dat wil zeggen dat we ook echt werk willen maken van extra return voor ons. Het hockey is erg aanwezig in steden waar wij als ontwikkelaar volop groeien en ook het publiek sluit sterk aan bij ons doelpubliek van kopers en investeerders.”