Waregemnaar Pamphiel Pareyn op podium van IM Lake Placid

Pamphiel Pareyn (3MD-Wcup-Veldeman) heeft voor het eerst in zijn triatloncarrière een podiumplaats behaald in een Ironman bij de Pro’s. In het Canadese Lake Placid deed hij zijn vierde Ironman. De 31-jarige Waregemnaar finishte knap als derde.

Pareyn had overigens een goede race en kwam na 3,8 km als eerste uit het water. Na 150 km fietsen met 1800 hoogtemeters kwam de West-Vlaming als derde uit de tweede wissel. Tijdens de afsluitende marathon bleef hij nadien lange tijd op de vierde plaats, maar hij had nog voldoende kracht om zich in de slotfase of de laatste twee kilometers voorbij de Amerikaan Justin Metzler te wringen die met krampen een terugval kende.

Pamphiel moest alleen de Canadees Cody Baels en de Oostenrijker Michael Weiss voor zich dulden. Pareyn finishte in 8u23’36 op 8’14 van Beals.

De triatleet richt zijn pijlen nu op het EK triatlon in Almere op 10 september. Daarna doet hij nog om het seizoen af te sluiten de Ironman van het Mexicaanse Cozumel. In eigen land probeert Pareyn zijn titel te verdedigen tijdens het Long Course-weekend in Nieuwpoort op 25 september.

