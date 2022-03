Wannes Vlaeminck uit Menen is wereldkampioen na goud in Azerbeidzjan

Wannes Vlaeminck en zijn ploegmaats slaagden er voor ons land in om in ‘balance’ goud te behalen op het wereldkampioenschap Acrobatische Gymnastiek in Baku, hoofdstad van Azerbjeidzjan.

Op het WK vormt Wannes Vlaeminck (Vaste Vuist Lauwe) een team met Simon De Wever (TK Werchter), Jonas Raus (Gymfinity) en Viktor Vermeire (Sportac Deinze).

Zij kwamen in actie met hun balansoefening. Met een totaalscore van 29.290 punten grepen zij hun eerste wereldtitel in Baku.

Het viertal was de dag voordien ook goed voor zilver in Comined, met een totaalscore van 29.160 punten. Wannes en de drie andere gymnasten komen zondag nog eens in actie in Tempo.

Groot scherm

Het WK werd jammer genoeg niet op vertrouwde zenders uitgezonden en was enkel via een specifiek internetkanaal te volgen. Gezien de strenge coronamaatregelen opgelegd door het organiserend comité in Azerbeidzjan, verzamelden ouders, grootouders, leden van het bestuur van Vaste Vuist, supporters en sympathisanten van Wannes in het cafetaria om de wedstrijd te bekijken op groot scherm.

“De spanning was zeer groot net als de vreugde van al wie er bij was toen de uitslag werd bekend gemaakt”, klinkt het bij de club van de 15-jarige Wannes Vlaeminck.

Team Belgym Acro bestaat in totaal uit negen gymnasten die naast dit WK toewerken naar de World Games die komende zomer op de planning staan, in Birmingham in de VS van 7 tot en met 17 juli.

(ACR)